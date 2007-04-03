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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:46
Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.
USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.
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Zebra
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:39
Zebra написав:
Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.
USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.
откуда такая уверенность в непосредственной причастности Годлманов к покупке? Есть пруфы прямые?
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GADFLY
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:12
https://www.bloomberg.com/news/articles ... e-poloniex
GADFLY написав: Zebra написав:
Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.
USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.
откуда такая уверенность в непосредственной причастности Годлманов к покупке? Есть пруфы прямые?
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 5483
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 586 раз.
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