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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1067106810691070

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:46

Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.

USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:39

  Zebra написав:Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.

USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.

откуда такая уверенность в непосредственной причастности Годлманов к покупке? Есть пруфы прямые?
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:12

  GADFLY написав:
  Zebra написав:Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.

USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.

откуда такая уверенность в непосредственной причастности Годлманов к покупке? Есть пруфы прямые?

https://www.bloomberg.com/news/articles ... e-poloniex
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:35

  GADFLY написав:
  Zebra написав:Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.

USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.

откуда такая уверенность в непосредственной причастности Годлманов к покупке? Есть пруфы прямые?

Среди инвесторов Circle не только Голдманы, но также китайцы из IDG Capital и американский хайтековый венчурный фонд General Catalyst. ХЗ сколько они реально заплатили за Поло, сумма не разглашается, но вошли с большими деньгами.
phantom_systems
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