Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:46
Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.
USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.
Zebra
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:39
Zebra написав:
Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.
USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.
откуда такая уверенность в непосредственной причастности Годлманов к покупке? Есть пруфы прямые?
GADFLY
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:12
GADFLY написав: Zebra написав:
Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.
USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.
откуда такая уверенность в непосредственной причастности Годлманов к покупке? Есть пруфы прямые?
https://www.bloomberg.com/news/articles ... e-poloniex
Zebra
Повідомлень: 5483
З нами з: 21.09.12
Подякував: 342 раз.
Подякували: 586 раз.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 09:35
GADFLY написав: Zebra написав:
Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.
USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.
откуда такая уверенность в непосредственной причастности Годлманов к покупке? Есть пруфы прямые?
Среди инвесторов Circle не только Голдманы, но также китайцы из IDG Capital и американский хайтековый венчурный фонд General Catalyst. ХЗ сколько они реально заплатили за Поло, сумма не разглашается, но вошли с большими деньгами.
phantom_systems
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