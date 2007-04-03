Zebra написав:Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.
USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.
откуда такая уверенность в непосредственной причастности Годлманов к покупке? Есть пруфы прямые?
Среди инвесторов Circle не только Голдманы, но также китайцы из IDG Capital и американский хайтековый венчурный фонд General Catalyst. ХЗ сколько они реально заплатили за Поло, сумма не разглашается, но вошли с большими деньгами.
Zebra написав:Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.
USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.
откуда такая уверенность в непосредственной причастности Годлманов к покупке? Есть пруфы прямые?
Среди инвесторов Circle не только Голдманы, но также китайцы из IDG Capital и американский хайтековый венчурный фонд General Catalyst. ХЗ сколько они реально заплатили за Поло, сумма не разглашается, но вошли с большими деньгами.
Ну с какими большими деньгами они вошли, если у них всех "больших" денех аж 140 лямов и эта криптопомойка далеко не единственная их инвестиция, и, верятно, далеко не самая крупная.