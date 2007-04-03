Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.
USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:46
Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.
USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:39
Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:12
Додано: Суб 17 бер, 2018 09:35
Среди инвесторов Circle не только Голдманы, но также китайцы из IDG Capital и американский хайтековый венчурный фонд General Catalyst. ХЗ сколько они реально заплатили за Поло, сумма не разглашается, но вошли с большими деньгами.
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:39
Ну с какими большими деньгами они вошли, если у них всех "больших" денех аж 140 лямов и эта криптопомойка далеко не единственная их инвестиция, и, верятно, далеко не самая крупная.
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Так голдманы ж не в крипту вошли, а биржу купили, чтоб стричь аленей на комиссиях.
Додано: Суб 17 бер, 2018 14:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
все ждут 6000
поэтому цена либо не дойдет либо пролетит со свистом кудато в район 4-5000
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:09
Я не увидел там что именно Голдманы вошли.
Circle Internet Financial Ltd., a closely held mobile-payments firm backed by Goldman Sachs Group Inc., said it acquired Poloniex Inc., one of the larger digital-token exchanges.
И это все? Это ты называешь ВОШЛИ?
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:24
Криптовалютное сообщество получило собственное радио
«Радио +1» - первое мультимедийное СМИ о криптоэкономике, 12 марта открыло круглосуточное радиовещание на сайте
В прицеле внимания редакции - новая экономика, её формирование, принципы работы, взаимовлияние на финансовую, политическую, социальную жизнь в России и мире. Слушателям круглосуточно доступны оперативные выпуски новостей криптоэкономики и обзоры важных мировых событий каждые полчаса, а также разговорные и аналитические программы.
Запуск русскоязычного эфира - первый шаг развития. В ближайшие месяцы планируется запуск англоязычного радиоэфира и вебсайта. Далее проект будет масштабироваться по франшизе на китайский, немецкий, французский, португальский, и испанский языки. Уже достигнуты предварительные договоренности и оформляются соглашения об инфопартнерстве с профильными информационными проектами.
Устали от потока информации? Нет проблем! Нажатием одной кнопки слушатель может сменить информационный поток на музыкальный и оценить авторскую подборку музыки вне рамок музыкальных стилей и форматов.
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В любом случае обнуление приближается.
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