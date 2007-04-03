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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1068106910701071>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:46

Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.

USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:39

  Zebra написав:Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.

USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.

откуда такая уверенность в непосредственной причастности Годлманов к покупке? Есть пруфы прямые?
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:12

  GADFLY написав:
  Zebra написав:Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.

USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.

откуда такая уверенность в непосредственной причастности Годлманов к покупке? Есть пруфы прямые?

https://www.bloomberg.com/news/articles ... e-poloniex
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:35

  GADFLY написав:
  Zebra написав:Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.

USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.

откуда такая уверенность в непосредственной причастности Годлманов к покупке? Есть пруфы прямые?

Среди инвесторов Circle не только Голдманы, но также китайцы из IDG Capital и американский хайтековый венчурный фонд General Catalyst. ХЗ сколько они реально заплатили за Поло, сумма не разглашается, но вошли с большими деньгами.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:39

  phantom_systems написав:
  GADFLY написав:
  Zebra написав:Голдманы из своего кармана никакой USDT не будут покрывать.

USDT это не доллар, это фантик. Никто никому не гарантирует его обмен на доллар.

откуда такая уверенность в непосредственной причастности Годлманов к покупке? Есть пруфы прямые?

Среди инвесторов Circle не только Голдманы, но также китайцы из IDG Capital и американский хайтековый венчурный фонд General Catalyst. ХЗ сколько они реально заплатили за Поло, сумма не разглашается, но вошли с большими деньгами.

Ну с какими большими деньгами они вошли, если у них всех "больших" денех аж 140 лямов и эта криптопомойка далеко не единственная их инвестиция, и, верятно, далеко не самая крупная.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так голдманы ж не в крипту вошли, а биржу купили, чтоб стричь аленей на комиссиях.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

все ждут 6000
поэтому цена либо не дойдет либо пролетит со свистом кудато в район 4-5000
barabass
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:09

  Zebra написав:Так голдманы ж не в крипту вошли, а биржу купили, чтоб стричь аленей на комиссиях.

Я не увидел там что именно Голдманы вошли.

Circle Internet Financial Ltd., a closely held mobile-payments firm backed by Goldman Sachs Group Inc., said it acquired Poloniex Inc., one of the larger digital-token exchanges.
И это все? Это ты называешь ВОШЛИ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
GADFLY
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:24

Криптовалютное сообщество получило собственное радио

«Радио +1» - первое мультимедийное СМИ о криптоэкономике, 12 марта открыло круглосуточное радиовещание на сайте http://plusoneradio.com. Ежедневно команда профессиональных журналистов создаёт инструмент для эффективной работы предпринимателей и профильных специалистов в сфере финансов, технологий, криптовалют и блокчейн-разработок.

В прицеле внимания редакции - новая экономика, её формирование, принципы работы, взаимовлияние на финансовую, политическую, социальную жизнь в России и мире. Слушателям круглосуточно доступны оперативные выпуски новостей криптоэкономики и обзоры важных мировых событий каждые полчаса, а также разговорные и аналитические программы.

Запуск русскоязычного эфира - первый шаг развития. В ближайшие месяцы планируется запуск англоязычного радиоэфира и вебсайта. Далее проект будет масштабироваться по франшизе на китайский, немецкий, французский, португальский, и испанский языки. Уже достигнуты предварительные договоренности и оформляются соглашения об инфопартнерстве с профильными информационными проектами.

Устали от потока информации? Нет проблем! Нажатием одной кнопки слушатель может сменить информационный поток на музыкальный и оценить авторскую подборку музыки вне рамок музыкальных стилей и форматов.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В любом случае обнуление приближается.
Zebra
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