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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:52
Zebra написав:
В любом случае обнуление приближается.
Зебра, ну почему именно ОБНУЛЕНИЕ? Ну что-то оно будет же стоить. Вон статься была, как катайцы в Москве (а может у и нас на 7 км) уже вместо переводов в долларах к себе, вовсю использовали крипту, загоняли на Гонконг и вперед, послав в сат при этом банки с их конскими комиссиями и трабалми с легализацией.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 15:54
Обман не биткоин, обман цена на него (с) Zebra
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Додано: Суб 17 бер, 2018 16:12
Zebra написав:
Обман не биткоин, обман цена на него (с) Zebra
тут полностью поддерживаю!!!!!!!!!
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