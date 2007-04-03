Zebra написав:В любом случае обнуление приближается.
Зебра, ну почему именно ОБНУЛЕНИЕ? Ну что-то оно будет же стоить. Вон статься была, как катайцы в Москве (а может у и нас на 7 км) уже вместо переводов в долларах к себе, вовсю использовали крипту, загоняли на Гонконг и вперед, послав в сат при этом банки с их конскими комиссиями и трабалми с легализацией.
GADFLY написав:откуда такая уверенность в непосредственной причастности Годлманов к покупке? Есть пруфы прямые?
Среди инвесторов Circle не только Голдманы, но также китайцы из IDG Capital и американский хайтековый венчурный фонд General Catalyst. ХЗ сколько они реально заплатили за Поло, сумма не разглашается, но вошли с большими деньгами.
Ну с какими большими деньгами они вошли, если у них всех "больших" денех аж 140 лямов и эта криптопомойка далеко не единственная их инвестиция, и, верятно, далеко не самая крупная.
Это они вам лично доложили или какая-то бабка по секрету всему Инету?
Circle is backed by $140 million in venture capital from investors including Goldman Sachs, IDG Capital Partners, Breyer Capital, Accel Partners, General Catalyst Partners, Baidu, CICC Alpha, EverBright, WangXiang and CreditEase."