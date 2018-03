Додано: Суб 17 бер, 2018 22:03

phantom_systems написав: airmax78 написав: Ну с какими большими деньгами они вошли, если у них всех "больших" денех аж 140 лямов и эта криптопомойка далеко не единственная их инвестиция, и, верятно, далеко не самая крупная. Ну с какими большими деньгами они вошли, если у них всех "больших" денех аж 140 лямов и эта криптопомойка далеко не единственная их инвестиция, и, верятно, далеко не самая крупная.

Это они вам лично доложили или какая-то бабка по секрету всему Инету? Это они вам лично доложили или какая-то бабка по секрету всему Инету?

Та не, они этого ни от кого не скрывают:"InvestorsCircle is backed by $140 million in venture capital from investors including Goldman Sachs, IDG Capital Partners, Breyer Capital, Accel Partners, General Catalyst Partners, Baidu, CICC Alpha, EverBright, WangXiang and CreditEase."