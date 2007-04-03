Как же я такой сигнал пропустил?
Надо все продавать, когда flyman покупает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:16
Как же я такой сигнал пропустил?
Надо все продавать, когда flyman покупает.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
Додано: Нед 18 бер, 2018 14:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Усцыкаюсь с хомячков в коментах на ютубе, столько злобы на всех кругом, кроме самих себя.
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