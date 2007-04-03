RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1069107010711072

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:16

  flyman написав:Уже на $50 у ріплє (перекидаюся з ефіра).

Как же я такой сигнал пропустил? :(
Надо все продавать, когда flyman покупает.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
 
Повідомлень: 407
З нами з: 06.12.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Усцыкаюсь с хомячков в коментах на ютубе, столько злобы на всех кругом, кроме самих себя.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5493
З нами з: 21.09.12
Подякував: 343 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:20

  Zebra написав:Усцыкаюсь с хомячков в коментах на ютубе, столько злобы на всех кругом, кроме самих себя.

шо за видос?
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 482
З нами з: 19.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:56

  barabass написав:
  Zebra написав:Усцыкаюсь с хомячков в коментах на ютубе, столько злобы на всех кругом, кроме самих себя.

шо за видос?

любой о крипте, где загонялы уверяют что нужно держать не продавать
тот же пузатый ур** из CryptoNet
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5493
З нами з: 21.09.12
Подякував: 343 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

завтра-послезавтра G20
по идее должен быть отскок
сейчас нагнетается ужасающая картина по крипте новостями, но потом как всегда немного постригут хомячков и снова вниз
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5493
З нами з: 21.09.12
Подякував: 343 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:13

  Zebra написав:
  barabass написав:наконецто купил рипла, не прошло и полгода

Цифру в студию, чтоб потом хоть по стебаться можно было

немного
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 482
З нами з: 19.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В крипте нет дна (с) Faceless
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5493
З нами з: 21.09.12
Подякував: 343 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1069107010711072
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дарий і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4616, 4617, 4618
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
46174 163602720
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 бер, 2018 16:43
дарий
Валютный рынок в мире 1 ... 607, 608, 609
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6088 1294221
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 12:02
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34856
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.