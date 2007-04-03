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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:16
flyman написав:
Уже на $50 у ріплє (перекидаюся з ефіра).
Как же я такой сигнал пропустил?
Надо все продавать, когда flyman покупает.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
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spitfirekdv
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Додано: Нед 18 бер, 2018 14:08
Усцыкаюсь с хомячков в коментах на ютубе, столько злобы на всех кругом, кроме самих себя.
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Zebra
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Додано: Нед 18 бер, 2018 15:20
Zebra написав:
Усцыкаюсь с хомячков в коментах на ютубе, столько злобы на всех кругом, кроме самих себя.
шо за видос?
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barabass
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Додано: Нед 18 бер, 2018 15:56
barabass написав: Zebra написав:
Усцыкаюсь с хомячков в коментах на ютубе, столько злобы на всех кругом, кроме самих себя.
шо за видос?
любой о крипте, где загонялы уверяют что нужно держать не продавать
тот же пузатый ур** из CryptoNet
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Zebra
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Додано: Нед 18 бер, 2018 16:02
завтра-послезавтра G20
по идее должен быть отскок
сейчас нагнетается ужасающая картина по крипте новостями, но потом как всегда немного постригут хомячков и снова вниз
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Zebra
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Додано: Нед 18 бер, 2018 16:13
Zebra написав: barabass написав:
наконецто купил рипла, не прошло и полгода
Цифру в студию, чтоб потом хоть по стебаться можно было
немного
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barabass
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Додано: Нед 18 бер, 2018 16:21
В крипте нет дна (с) Faceless
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Zebra
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