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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:12
думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет
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baffet
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:22
baffet написав:
думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет
Хорошо выдали!
Надо будет Петросяну эту шутку подсказать, а то выдыхается пенсионер
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antey1969
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:27
Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить
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antey1969
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:30
antey1969 написав: baffet написав:
думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет
Хорошо выдали!
Надо будет Петросяну эту шутку подсказать, а то выдыхается пенсионер
удвоение возможно слишком оптимистично.
но атскок должен быть, посмотрим насколько сильный.
нео 50, ефир 460 точка отсчета.
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baffet
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:36
baffet написав: antey1969 написав: baffet написав:
думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет
Хорошо выдали!
Надо будет Петросяну эту шутку подсказать, а то выдыхается пенсионер
удвоение возможно слишком оптимистично.
но атскок должен быть, посмотрим насколько сильный.
нео 50, ефир 460 точка отсчета.
Отскок с вероятностью в 90%. Если без качелей, то смысл существования битка вообще пропадает
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antey1969
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