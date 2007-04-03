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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1070107110721073

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:12

думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет
baffet
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:22

  baffet написав:думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет

Хорошо выдали!
Надо будет Петросяну эту шутку подсказать, а то выдыхается пенсионер
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:27

Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:30

  antey1969 написав:
  baffet написав:думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет

Хорошо выдали!
Надо будет Петросяну эту шутку подсказать, а то выдыхается пенсионер

удвоение возможно слишком оптимистично.
но атскок должен быть, посмотрим насколько сильный.
нео 50, ефир 460 точка отсчета.
baffet
 
Повідомлень: 321
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:36

  baffet написав:
  antey1969 написав:
  baffet написав:думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет

Хорошо выдали!
Надо будет Петросяну эту шутку подсказать, а то выдыхается пенсионер

удвоение возможно слишком оптимистично.
но атскок должен быть, посмотрим насколько сильный.
нео 50, ефир 460 точка отсчета.

Отскок с вероятностью в 90%. Если без качелей, то смысл существования битка вообще пропадает
antey1969
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  #<1 ... 1070107110721073
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