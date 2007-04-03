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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:12
думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет
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baffet
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:22
baffet написав:
думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет
Хорошо выдали!
Надо будет Петросяну эту шутку подсказать, а то выдыхается пенсионер
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antey1969
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:27
Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить
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antey1969
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:30
antey1969 написав: baffet написав:
думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет
Хорошо выдали!
Надо будет Петросяну эту шутку подсказать, а то выдыхается пенсионер
удвоение возможно слишком оптимистично.
но атскок должен быть, посмотрим насколько сильный.
нео 50, ефир 460 точка отсчета.
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baffet
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:36
baffet написав: antey1969 написав: baffet написав:
думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет
Хорошо выдали!
Надо будет Петросяну эту шутку подсказать, а то выдыхается пенсионер
удвоение возможно слишком оптимистично.
но атскок должен быть, посмотрим насколько сильный.
нео 50, ефир 460 точка отсчета.
Отскок с вероятностью в 90%. Если без качелей, то смысл существования битка вообще пропадает
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antey1969
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Додано: Нед 18 бер, 2018 21:44
antey1969 написав:
Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить
Подписываюсь под каждым словом.
Как то очень грустно майнится, придется продолжать работать на дядю
Но карты продавать не буду принципиально, хорошо что я геймер к тому же ))
Соберу три кампутера на SLI 1080 и буду на 4к шпилить (но это если доходность в сутки со всех карт вместе, будет ниже 2$)
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kuzment
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Додано: Нед 18 бер, 2018 22:05
kuzment написав: antey1969 написав:
Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить
Подписываюсь под каждым словом.
Как то очень грустно майнится, придется продолжать работать на дядю
Но карты продавать не буду принципиально, хорошо что я геймер к тому же ))
Соберу три кампутера на SLI 1080 и буду на 4к шпилить (но это если доходность в сутки со всех карт вместе, будет ниже 2$)
Смотрите, тут есть нюансы в среднесроке.
Если успеть продать 1080 до релиза 2000 серии, получится где-то близко к нынешней цене новой 1070-ки. Если брали до конца октября, то еще и с профитом окажетесь.
Цены на карты полтора месяца как сползать стали (по десяткам центов в день, но все же). Появление следующей серии вызовет еще большую просадку и паник-сейл бу.
Скорее всего за свою юзаную 1080 легко сможете приобрести аналог в новой серии через пару-тройку месяцев после релиза
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antey1969
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Додано: Нед 18 бер, 2018 22:14
antey1969 написав: kuzment написав: antey1969 написав:
Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить
Подписываюсь под каждым словом.
Как то очень грустно майнится, придется продолжать работать на дядю
Но карты продавать не буду принципиально, хорошо что я геймер к тому же ))
Соберу три кампутера на SLI 1080 и буду на 4к шпилить (но это если доходность в сутки со всех карт вместе, будет ниже 2$)
Смотрите, тут есть нюансы в среднесроке.
Если успеть продать 1080 до релиза 2000 серии, получится где-то близко к нынешней цене новой 1070-ки. Если брали до конца октября, то еще и с профитом окажетесь.
Цены на карты полтора месяца как сползать стали (по десяткам центов в день, но все же). Появление следующей серии вызовет еще большую просадку и паник-сейл бу.
Скорее всего за свою юзаную 1080 легко сможете приобрести аналог в новой серии через пару-тройку месяцев после релиза
Сейчас на ОЛХ в Киеве продается две карты 1080 Асус по 16 500 за карту, с гарантией от Розетка. Висят уже неделю в продаже, куда ж уже дешевле...
Поздно уже продавать. Нужно ждать очередной хайп, я поздно влез (начало февраля). Взял 6 карт, одну из которых на 70% уже отбил, так как вывожу деньги и не держу в крипте. Так что норм, если успею отбить две карты, считай уже не в минусе.
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kuzment
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Додано: Нед 18 бер, 2018 22:20
Короче не только хомячков постригли, но и майнеров.
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Zebra
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