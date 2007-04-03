RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1070107110721073

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:12

думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет
baffet
 
Повідомлень: 321
З нами з: 11.02.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:22

  baffet написав:думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет

Хорошо выдали!
Надо будет Петросяну эту шутку подсказать, а то выдыхается пенсионер
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6658
З нами з: 30.11.11
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:27

Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6658
З нами з: 30.11.11
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:30

  antey1969 написав:
  baffet написав:думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет

Хорошо выдали!
Надо будет Петросяну эту шутку подсказать, а то выдыхается пенсионер

удвоение возможно слишком оптимистично.
но атскок должен быть, посмотрим насколько сильный.
нео 50, ефир 460 точка отсчета.
baffet
 
Повідомлень: 321
З нами з: 11.02.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:36

  baffet написав:
  antey1969 написав:
  baffet написав:думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет

Хорошо выдали!
Надо будет Петросяну эту шутку подсказать, а то выдыхается пенсионер

удвоение возможно слишком оптимистично.
но атскок должен быть, посмотрим насколько сильный.
нео 50, ефир 460 точка отсчета.

Отскок с вероятностью в 90%. Если без качелей, то смысл существования битка вообще пропадает
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6658
З нами з: 30.11.11
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:44

  antey1969 написав:Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить

Подписываюсь под каждым словом.
Как то очень грустно майнится, придется продолжать работать на дядю :roll:
Но карты продавать не буду принципиально, хорошо что я геймер к тому же ))
Соберу три кампутера на SLI 1080 и буду на 4к шпилить (но это если доходность в сутки со всех карт вместе, будет ниже 2$)
kuzment
 
Повідомлень: 162
З нами з: 14.06.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:05

  kuzment написав:
  antey1969 написав:Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить

Подписываюсь под каждым словом.
Как то очень грустно майнится, придется продолжать работать на дядю :roll:
Но карты продавать не буду принципиально, хорошо что я геймер к тому же ))
Соберу три кампутера на SLI 1080 и буду на 4к шпилить (но это если доходность в сутки со всех карт вместе, будет ниже 2$)

Смотрите, тут есть нюансы в среднесроке.
Если успеть продать 1080 до релиза 2000 серии, получится где-то близко к нынешней цене новой 1070-ки. Если брали до конца октября, то еще и с профитом окажетесь.
Цены на карты полтора месяца как сползать стали (по десяткам центов в день, но все же). Появление следующей серии вызовет еще большую просадку и паник-сейл бу.
Скорее всего за свою юзаную 1080 легко сможете приобрести аналог в новой серии через пару-тройку месяцев после релиза
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6658
З нами з: 30.11.11
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:14

  antey1969 написав:
  kuzment написав:
  antey1969 написав:Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить

Подписываюсь под каждым словом.
Как то очень грустно майнится, придется продолжать работать на дядю :roll:
Но карты продавать не буду принципиально, хорошо что я геймер к тому же ))
Соберу три кампутера на SLI 1080 и буду на 4к шпилить (но это если доходность в сутки со всех карт вместе, будет ниже 2$)

Смотрите, тут есть нюансы в среднесроке.
Если успеть продать 1080 до релиза 2000 серии, получится где-то близко к нынешней цене новой 1070-ки. Если брали до конца октября, то еще и с профитом окажетесь.
Цены на карты полтора месяца как сползать стали (по десяткам центов в день, но все же). Появление следующей серии вызовет еще большую просадку и паник-сейл бу.
Скорее всего за свою юзаную 1080 легко сможете приобрести аналог в новой серии через пару-тройку месяцев после релиза

Сейчас на ОЛХ в Киеве продается две карты 1080 Асус по 16 500 за карту, с гарантией от Розетка. Висят уже неделю в продаже, куда ж уже дешевле...
Поздно уже продавать. Нужно ждать очередной хайп, я поздно влез (начало февраля). Взял 6 карт, одну из которых на 70% уже отбил, так как вывожу деньги и не держу в крипте. Так что норм, если успею отбить две карты, считай уже не в минусе.
kuzment
 
Повідомлень: 162
З нами з: 14.06.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Короче не только хомячков постригли, но и майнеров.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5495
З нами з: 21.09.12
Подякував: 343 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1070107110721073
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Перес де Куэльяр, Долярчик і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4620, 4621, 4622
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
46215 163611565
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 бер, 2018 22:52
Перес де Куэльяр
Валютный рынок в мире 1 ... 607, 608, 609
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6088 1294301
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 12:02
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34859
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54686)
18.03.2018 22:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.