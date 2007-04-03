antey1969 написав:Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить
Подписываюсь под каждым словом. Как то очень грустно майнится, придется продолжать работать на дядю Но карты продавать не буду принципиально, хорошо что я геймер к тому же )) Соберу три кампутера на SLI 1080 и буду на 4к шпилить (но это если доходность в сутки со всех карт вместе, будет ниже 2$)
antey1969 написав:Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить
Подписываюсь под каждым словом. Как то очень грустно майнится, придется продолжать работать на дядю Но карты продавать не буду принципиально, хорошо что я геймер к тому же )) Соберу три кампутера на SLI 1080 и буду на 4к шпилить (но это если доходность в сутки со всех карт вместе, будет ниже 2$)
Смотрите, тут есть нюансы в среднесроке. Если успеть продать 1080 до релиза 2000 серии, получится где-то близко к нынешней цене новой 1070-ки. Если брали до конца октября, то еще и с профитом окажетесь. Цены на карты полтора месяца как сползать стали (по десяткам центов в день, но все же). Появление следующей серии вызовет еще большую просадку и паник-сейл бу. Скорее всего за свою юзаную 1080 легко сможете приобрести аналог в новой серии через пару-тройку месяцев после релиза
antey1969 написав:Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить
Подписываюсь под каждым словом. Как то очень грустно майнится, придется продолжать работать на дядю Но карты продавать не буду принципиально, хорошо что я геймер к тому же )) Соберу три кампутера на SLI 1080 и буду на 4к шпилить (но это если доходность в сутки со всех карт вместе, будет ниже 2$)
Смотрите, тут есть нюансы в среднесроке. Если успеть продать 1080 до релиза 2000 серии, получится где-то близко к нынешней цене новой 1070-ки. Если брали до конца октября, то еще и с профитом окажетесь. Цены на карты полтора месяца как сползать стали (по десяткам центов в день, но все же). Появление следующей серии вызовет еще большую просадку и паник-сейл бу. Скорее всего за свою юзаную 1080 легко сможете приобрести аналог в новой серии через пару-тройку месяцев после релиза
Сейчас на ОЛХ в Киеве продается две карты 1080 Асус по 16 500 за карту, с гарантией от Розетка. Висят уже неделю в продаже, куда ж уже дешевле... Поздно уже продавать. Нужно ждать очередной хайп, я поздно влез (начало февраля). Взял 6 карт, одну из которых на 70% уже отбил, так как вывожу деньги и не держу в крипте. Так что норм, если успею отбить две карты, считай уже не в минусе.
Fundstrat’s Tom Lee has forecasted that Bitcoin’s price will reach $91,000 by March 2020, basing his prediction on a chart that shows Bitcoin’s (BTC) performances after past market dips, Forbes reported March 17.