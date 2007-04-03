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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1070107110721073

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:12

думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет
baffet
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:22

  baffet написав:думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет

Хорошо выдали!
Надо будет Петросяну эту шутку подсказать, а то выдыхается пенсионер
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:27

Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:30

  antey1969 написав:
  baffet написав:думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет

Хорошо выдали!
Надо будет Петросяну эту шутку подсказать, а то выдыхается пенсионер

удвоение возможно слишком оптимистично.
но атскок должен быть, посмотрим насколько сильный.
нео 50, ефир 460 точка отсчета.
baffet
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:36

  baffet написав:
  antey1969 написав:
  baffet написав:думаю сейчас локальное дно.
может и удвоимся отсюда если повезет

Хорошо выдали!
Надо будет Петросяну эту шутку подсказать, а то выдыхается пенсионер

удвоение возможно слишком оптимистично.
но атскок должен быть, посмотрим насколько сильный.
нео 50, ефир 460 точка отсчета.

Отскок с вероятностью в 90%. Если без качелей, то смысл существования битка вообще пропадает
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:44

  antey1969 написав:Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить

Подписываюсь под каждым словом.
Как то очень грустно майнится, придется продолжать работать на дядю :roll:
Но карты продавать не буду принципиально, хорошо что я геймер к тому же ))
Соберу три кампутера на SLI 1080 и буду на 4к шпилить (но это если доходность в сутки со всех карт вместе, будет ниже 2$)
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:05

  kuzment написав:
  antey1969 написав:Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить

Подписываюсь под каждым словом.
Как то очень грустно майнится, придется продолжать работать на дядю :roll:
Но карты продавать не буду принципиально, хорошо что я геймер к тому же ))
Соберу три кампутера на SLI 1080 и буду на 4к шпилить (но это если доходность в сутки со всех карт вместе, будет ниже 2$)

Смотрите, тут есть нюансы в среднесроке.
Если успеть продать 1080 до релиза 2000 серии, получится где-то близко к нынешней цене новой 1070-ки. Если брали до конца октября, то еще и с профитом окажетесь.
Цены на карты полтора месяца как сползать стали (по десяткам центов в день, но все же). Появление следующей серии вызовет еще большую просадку и паник-сейл бу.
Скорее всего за свою юзаную 1080 легко сможете приобрести аналог в новой серии через пару-тройку месяцев после релиза
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:14

  antey1969 написав:
  kuzment написав:
  antey1969 написав:Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить

Подписываюсь под каждым словом.
Как то очень грустно майнится, придется продолжать работать на дядю :roll:
Но карты продавать не буду принципиально, хорошо что я геймер к тому же ))
Соберу три кампутера на SLI 1080 и буду на 4к шпилить (но это если доходность в сутки со всех карт вместе, будет ниже 2$)

Смотрите, тут есть нюансы в среднесроке.
Если успеть продать 1080 до релиза 2000 серии, получится где-то близко к нынешней цене новой 1070-ки. Если брали до конца октября, то еще и с профитом окажетесь.
Цены на карты полтора месяца как сползать стали (по десяткам центов в день, но все же). Появление следующей серии вызовет еще большую просадку и паник-сейл бу.
Скорее всего за свою юзаную 1080 легко сможете приобрести аналог в новой серии через пару-тройку месяцев после релиза

Сейчас на ОЛХ в Киеве продается две карты 1080 Асус по 16 500 за карту, с гарантией от Розетка. Висят уже неделю в продаже, куда ж уже дешевле...
Поздно уже продавать. Нужно ждать очередной хайп, я поздно влез (начало февраля). Взял 6 карт, одну из которых на 70% уже отбил, так как вывожу деньги и не держу в крипте. Так что норм, если успею отбить две карты, считай уже не в минусе.
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Короче не только хомячков постригли, но и майнеров.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 07:56

Tom Lee Predicts Bitcoin To Reach $91,000

Fundstrat’s Tom Lee has forecasted that Bitcoin’s price will reach $91,000 by March 2020, basing his prediction on a chart that shows Bitcoin’s (BTC) performances after past market dips, Forbes reported March 17.

Lee and Fundstrat used an average of the percentage gained in price after each dip to arrive at the 2020 figure.
https://cointelegraph.com/news/tom-lee- ... -past-dips
moniks
 
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