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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1071107210731074

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рано еще положительные новости форсить. Еще недослились.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:58

  killerbean написав:Рано еще положительные новости форсить. Еще недослились.

А слив есть вообще?
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:01

  killerbean написав:Рано еще положительные новости форсить. Еще недослились.

Вообще, мне порой кажется, что биток живет какой-то своей особенной жизнью. Вроде бы как саммит Большой 20-ки только стартовал, а биток вдруг пошел вверх.
Похоже на согласованные спекулятивные качели, запускаемые основными держателями.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:15

  antey1969 написав:Вообще, мне порой кажется, что биток живет какой-то своей особенной жизнью. Вроде бы как саммит Большой 20-ки только стартовал, а биток вдруг пошел вверх.
Похоже на согласованные спекулятивные качели, запускаемые основными держателями.

может это повлияло?
"Crypto-assets do not pose risks to global financial stability at this time” -- Mark Carney, Chairman of the G20's Financial Stability Board
Some G20 members were calling for regulation of cryptocurrencies.
They were just rejected.

https://twitter.com/APompliano/status/9 ... 4584610821
bmwbmw
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

І нафіга тоді ця двадцятка?
Можна було б, хоч для галочки, розробити якісь правила. А то - слону дробинка, і усьо. :)
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:30

  bmwbmw написав:
  antey1969 написав:Вообще, мне порой кажется, что биток живет какой-то своей особенной жизнью. Вроде бы как саммит Большой 20-ки только стартовал, а биток вдруг пошел вверх.
Похоже на согласованные спекулятивные качели, запускаемые основными держателями.

может это повлияло?
"Crypto-assets do not pose risks to global financial stability at this time” -- Mark Carney, Chairman of the G20's Financial Stability Board
Some G20 members were calling for regulation of cryptocurrencies.
They were just rejected.

https://twitter.com/APompliano/status/9 ... 4584610821

Ага, точно!
Прыжок вверх произошел вчера около 22-00. Инсайдерская инфа просочилась в широкие массы, однозначно)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:15

G-20 не будет регулировать криптовалюты.

Рынок подорожал на $40 млрд.
Глава международной организации, которая контролирует финансовую политику стран Большой двадцатки, заявил, что на данный момент цифровые деньги не несут реальной угрозы для мировой экономики.
Международная организация «Совет по финансовой стабильности» (FSB), которая занимается контролем и разработкой правовых мер в области финансовой политики стран Большой двадцатки (G-20), отклонила запрос сразу нескольких государств на создание международной правовой базы для регулирования рынка цифровых денег, сообщает Reuters. По словам президента FSB Марка Карни, на данный момент в этом нет необходимости.
https://www.rbc.ru/crypto/news/5aaf69f79a794713c572b47d
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:20

  antey1969 написав:Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить

Кто им доктор, если выгребали с прилавков всё подряд по вдвое завышенным ценам? Или думали, что это шоу с полной окупаемостью в месяц-два будет продолжаться долго? Зато у геймеров скоро наступит счастье.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:38

  phantom_systems написав:
  antey1969 написав:Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить

Кто им доктор, если выгребали с прилавков всё подряд по вдвое завышенным ценам? Или думали, что это шоу с полной окупаемостью в месяц-два будет продолжаться долго? Зато у геймеров скоро наступит счастье.

А че, получается если ты гребешь крипту, по завышенной в 10 раз цене - то ты инвестор-ходлер, достойный восхищения и поддержки, а если видеокарты по вдвое завышенной, для майнинга крипты - то ты лох, не достойный сочувствия? Я не согласен. Давайте посочувствуем майнерам.
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