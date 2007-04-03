killerbean написав:Рано еще положительные новости форсить. Еще недослились.
Вообще, мне порой кажется, что биток живет какой-то своей особенной жизнью. Вроде бы как саммит Большой 20-ки только стартовал, а биток вдруг пошел вверх. Похоже на согласованные спекулятивные качели, запускаемые основными держателями.
antey1969 написав:Вообще, мне порой кажется, что биток живет какой-то своей особенной жизнью. Вроде бы как саммит Большой 20-ки только стартовал, а биток вдруг пошел вверх. Похоже на согласованные спекулятивные качели, запускаемые основными держателями.
может это повлияло?
"Crypto-assets do not pose risks to global financial stability at this time” -- Mark Carney, Chairman of the G20's Financial Stability Board Some G20 members were calling for regulation of cryptocurrencies. They were just rejected.
antey1969 написав:Вообще, мне порой кажется, что биток живет какой-то своей особенной жизнью. Вроде бы как саммит Большой 20-ки только стартовал, а биток вдруг пошел вверх. Похоже на согласованные спекулятивные качели, запускаемые основными держателями.
может это повлияло?
"Crypto-assets do not pose risks to global financial stability at this time” -- Mark Carney, Chairman of the G20's Financial Stability Board Some G20 members were calling for regulation of cryptocurrencies. They were just rejected.
Рынок подорожал на $40 млрд. Глава международной организации, которая контролирует финансовую политику стран Большой двадцатки, заявил, что на данный момент цифровые деньги не несут реальной угрозы для мировой экономики. Международная организация «Совет по финансовой стабильности» (FSB), которая занимается контролем и разработкой правовых мер в области финансовой политики стран Большой двадцатки (G-20), отклонила запрос сразу нескольких государств на создание международной правовой базы для регулирования рынка цифровых денег, сообщает Reuters. По словам президента FSB Марка Карни, на данный момент в этом нет необходимости. https://www.rbc.ru/crypto/news/5aaf69f79a794713c572b47d
antey1969 написав:Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить
Кто им доктор, если выгребали с прилавков всё подряд по вдвое завышенным ценам? Или думали, что это шоу с полной окупаемостью в месяц-два будет продолжаться долго? Зато у геймеров скоро наступит счастье.
antey1969 написав:Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить
Кто им доктор, если выгребали с прилавков всё подряд по вдвое завышенным ценам? Или думали, что это шоу с полной окупаемостью в месяц-два будет продолжаться долго? Зато у геймеров скоро наступит счастье.
А че, получается если ты гребешь крипту, по завышенной в 10 раз цене - то ты инвестор-ходлер, достойный восхищения и поддержки, а если видеокарты по вдвое завышенной, для майнинга крипты - то ты лох, не достойный сочувствия? Я не согласен. Давайте посочувствуем майнерам.