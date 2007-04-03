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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1072107310741075

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra, .... хранение денех в пачках не удобно... найдите там какого-то эксперда... Я плакалЪ :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

То що, скоро можна буде апгрейднути відяху за копійки, тільки б не дуже замайнена була?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:58

  chipmunk написав:То що, скоро можна буде апгрейднути відяху за копійки, тільки б не дуже замайнена була?


Ну если для полного щастя не хватает затёртой карты за 8...15к, и если это копейки - то да.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:12

  antey1969 написав:Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить

з кислими мордами майним дальше (миши плакалі, кололісь но продолжалі єсть кактус)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:14

  Zebra написав:Короче не только хомячков постригли, но и майнеров.

дивись, карти виросли в ціні на 30%, а ефір більше чим на 50%,
можливо складність майнінга виросла, але порівнянні із минулим літом, погіршення не видно.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:15

  moniks написав:Fundstrat’s Tom Lee has forecasted that Bitcoin’s price will reach $91,000 by March 2020, basing his prediction on a chart that shows Bitcoin’s (BTC) performances after past market dips, Forbes reported March 17.

Lee and Fundstrat used an average of the percentage gained in price after each dip to arrive at the 2020 figure.
https://cointelegraph.com/news/tom-lee- ... -past-dips

лінійкою і лекалом користуватися учать на першому курсі технічного вуза
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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