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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Zebra, .... хранение денех в пачках не удобно... найдите там какого-то эксперда... Я плакалЪ
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
То що, скоро можна буде апгрейднути відяху за копійки, тільки б не дуже замайнена була?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:58
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:12
з кислими мордами майним дальше (миши плакалі, кололісь но продолжалі єсть кактус)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:14
дивись, карти виросли в ціні на 30%, а ефір більше чим на 50%,
можливо складність майнінга виросла, але порівнянні із минулим літом, погіршення не видно.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:15
лінійкою і лекалом користуватися учать на першому курсі технічного вуза
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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