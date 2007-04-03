Тоже заметил, но он просил его не поминать. Может продолжает стричь хомяков, просто не афиширует и инсайда больше не дает.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 15:58
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:21
Привет, криптокряхтуны.Иногда читаю.Рассказывать некогда да и не преследую цели такой.Как то тут на вопросы ответил людям, в ответ даже спасибо не услышал.А моё время стоит денег, дапашлионивсе.Я их зарабатываю успешно и делиться не собираюсь.Остаюсь при своём мнении о крипте, как о суперспекулятивном инструменте.Исчез не пыл, а желание что то тут обсуждать.То, о чём вы тут спорите, меня не касается.
ПС чтобы не выглядело понтами - вчера набор битка по 7500, сегодня слив на текущих(сами посмотрите).Пишу, т к делал это я не один бездоказательно, а вместе с др людьми из нашего форума.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:43
так це от хто шатає волатильность!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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