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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1073107410751076

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:58

  Zebra написав:Интересно куда пропал Vitl с ветки, раньше активно докладывал о успешном стриге хомячков, а сейчас куда то исчез его пыл.

Тоже заметил, но он просил его не поминать. Может продолжает стричь хомяков, просто не афиширует и инсайда больше не дает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:21

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Интересно куда пропал Vitl с ветки, раньше активно докладывал о успешном стриге хомячков, а сейчас куда то исчез его пыл.

Тоже заметил, но он просил его не поминать. Может продолжает стричь хомяков, просто не афиширует и инсайда больше не дает.


Привет, криптокряхтуны.Иногда читаю.Рассказывать некогда да и не преследую цели такой.Как то тут на вопросы ответил людям, в ответ даже спасибо не услышал.А моё время стоит денег, дапашлионивсе.Я их зарабатываю успешно и делиться не собираюсь.Остаюсь при своём мнении о крипте, как о суперспекулятивном инструменте.Исчез не пыл, а желание что то тут обсуждать.То, о чём вы тут спорите, меня не касается.
ПС чтобы не выглядело понтами - вчера набор битка по 7500, сегодня слив на текущих(сами посмотрите).Пишу, т к делал это я не один бездоказательно, а вместе с др людьми из нашего форума. 8)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:43

  Vitl написав:ПС чтобы не выглядело понтами - вчера набор битка по 7500, сегодня слив на текущих(сами посмотрите).Пишу, т к делал это я не один бездоказательно, а вместе с др людьми из нашего форума. 8)

так це от хто шатає волатильность!!! :shock:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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