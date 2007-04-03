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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:58
Zebra написав:
Интересно куда пропал Vitl с ветки, раньше активно докладывал о успешном стриге хомячков, а сейчас куда то исчез его пыл.
Тоже заметил, но он просил его не поминать. Может продолжает стричь хомяков, просто не афиширует и инсайда больше не дает.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:21
airmax78 написав: Zebra написав:
Интересно куда пропал Vitl с ветки, раньше активно докладывал о успешном стриге хомячков, а сейчас куда то исчез его пыл.
Тоже заметил, но он просил его не поминать. Может продолжает стричь хомяков, просто не афиширует и инсайда больше не дает.
Привет, криптокряхтуны.Иногда читаю.Рассказывать некогда да и не преследую цели такой.Как то тут на вопросы ответил людям, в ответ даже спасибо не услышал.А моё время стоит денег, дапашлионивсе.Я их зарабатываю успешно и делиться не собираюсь.Остаюсь при своём мнении о крипте, как о суперспекулятивном инструменте.Исчез не пыл, а желание что то тут обсуждать.То, о чём вы тут спорите, меня не касается.
ПС чтобы не выглядело понтами - вчера набор битка по 7500, сегодня слив на текущих(сами посмотрите).Пишу, т к делал это я не один бездоказательно, а вместе с др людьми из нашего форума.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:43
Vitl написав:
ПС чтобы не выглядело понтами - вчера набор битка по 7500, сегодня слив на текущих(сами посмотрите).Пишу, т к делал это я не один бездоказательно, а вместе с др людьми из нашего форума.
так це от хто шатає волатильность!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:31
airmax78 написав: phantom_systems написав: antey1969 написав:
Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить
Кто им доктор, если выгребали с прилавков всё подряд по вдвое завышенным ценам? Или думали, что это шоу с полной окупаемостью в месяц-два будет продолжаться долго? Зато у геймеров скоро наступит счастье.
А че, получается если ты гребешь крипту, по завышенной в 10 раз цене - то ты инвестор-ходлер, достойный восхищения и поддержки, а если видеокарты по вдвое завышенной, для майнинга крипты - то ты лох, не достойный сочувствия? Я не согласен. Давайте посочувствуем майнерам.
1. С чего вы взяли, что у крипты цена в 10 раз завышена? Какая точка отсчёта?
2. Пик цены крипты был 3 месяца назад, а карты выгребали вплоть до недавнего времени.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:35
Vitl написав: airmax78 написав:
Тоже заметил, но он просил его не поминать. Может продолжает стричь хомяков, просто не афиширует и инсайда больше не дает.
Привет, криптокряхтуны.Иногда читаю.Рассказывать некогда да и не преследую цели такой.Как то тут на вопросы ответил людям, в ответ даже спасибо не услышал.А моё время стоит денег, дапашлионивсе.Я их зарабатываю успешно и делиться не собираюсь.Остаюсь при своём мнении о крипте, как о суперспекулятивном инструменте.Исчез не пыл, а желание что то тут обсуждать.То, о чём вы тут спорите, меня не касается.
ПС чтобы не выглядело понтами - вчера набор битка по 7500, сегодня слив на текущих(сами посмотрите).Пишу, т к делал это я не один бездоказательно, а вместе с др людьми из нашего форума.
Витл, а вот как вы понимаете, что вот сейчас лезть не надо (а это была вся прошлая неделя), а вот сейчас - локальное дно и можно брать. Читаете на том ресурсе?
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:43
phantom_systems написав: airmax78 написав:
А че, получается если ты гребешь крипту, по завышенной в 10 раз цене - то ты инвестор-ходлер, достойный восхищения и поддержки, а если видеокарты по вдвое завышенной, для майнинга крипты - то ты лох, не достойный сочувствия? Я не согласен. Давайте посочувствуем майнерам.
1. С чего вы взяли, что у крипты цена в 10 раз завышена? Какая точка отсчёта?
2. Пик цены крипты был 3 месяца назад, а карты выгребали вплоть до недавнего времени.
Наверное начало 2017го, после чего курс начал расти как на дрожжах на, практически, одном только хайпе. Поэтому жду обратной коррекции к тем же уровням, с которых стартовало это ралли.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:49
airmax78 написав: phantom_systems написав: airmax78 написав:
А че, получается если ты гребешь крипту, по завышенной в 10 раз цене - то ты инвестор-ходлер, достойный восхищения и поддержки, а если видеокарты по вдвое завышенной, для майнинга крипты - то ты лох, не достойный сочувствия? Я не согласен. Давайте посочувствуем майнерам.
1. С чего вы взяли, что у крипты цена в 10 раз завышена? Какая точка отсчёта?
2. Пик цены крипты был 3 месяца назад, а карты выгребали вплоть до недавнего времени.
Наверное начало 2017го, после чего курс начал расти как на дрожжах на, практически, одном только хайпе. Поэтому жду обратной коррекции к тем же уровням, с которых стартовало это ралли.
Почему к тем же уровням? За год в крипте ничего положительного не произошло? Пользователей стало меньше или всё-таки в разы больше? Появились какие-то альтернативы? Фиат наконец-то перестали печатать в офигенных количествах?
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:51
До тех уровней не упадем, но 4000-5000 под конец этого и 2500-3000 следующий - вполне реально.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:56
перекинувся з XRP в ETH назад, заработав 7% ефіра, було 0,102 стало 0,109
фактично результат майнінга за 5 днів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:02
flyman написав:
перекинувся з XRP в ETH назад, заработав 7% ефіра, було 0,102 стало 0,109
фактично результат майнінга за 5 днів
Обережніше, не розхитайте ринок такими інтервенціями
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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