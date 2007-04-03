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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1074107510761077>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
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10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:58

  Zebra написав:Интересно куда пропал Vitl с ветки, раньше активно докладывал о успешном стриге хомячков, а сейчас куда то исчез его пыл.

Тоже заметил, но он просил его не поминать. Может продолжает стричь хомяков, просто не афиширует и инсайда больше не дает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:21

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Интересно куда пропал Vitl с ветки, раньше активно докладывал о успешном стриге хомячков, а сейчас куда то исчез его пыл.

Тоже заметил, но он просил его не поминать. Может продолжает стричь хомяков, просто не афиширует и инсайда больше не дает.


Привет, криптокряхтуны.Иногда читаю.Рассказывать некогда да и не преследую цели такой.Как то тут на вопросы ответил людям, в ответ даже спасибо не услышал.А моё время стоит денег, дапашлионивсе.Я их зарабатываю успешно и делиться не собираюсь.Остаюсь при своём мнении о крипте, как о суперспекулятивном инструменте.Исчез не пыл, а желание что то тут обсуждать.То, о чём вы тут спорите, меня не касается.
ПС чтобы не выглядело понтами - вчера набор битка по 7500, сегодня слив на текущих(сами посмотрите).Пишу, т к делал это я не один бездоказательно, а вместе с др людьми из нашего форума. 8)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:43

  Vitl написав:ПС чтобы не выглядело понтами - вчера набор битка по 7500, сегодня слив на текущих(сами посмотрите).Пишу, т к делал это я не один бездоказательно, а вместе с др людьми из нашего форума. 8)

так це от хто шатає волатильность!!! :shock:
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:31

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  antey1969 написав:Кстати, судя по последним откровениям майнеров, в их рядах полное уныние. Типа, пока продолжаем, но уже не на хлеб с маслом, а хоть бы комплектующие успеть отбить

Кто им доктор, если выгребали с прилавков всё подряд по вдвое завышенным ценам? Или думали, что это шоу с полной окупаемостью в месяц-два будет продолжаться долго? Зато у геймеров скоро наступит счастье.

А че, получается если ты гребешь крипту, по завышенной в 10 раз цене - то ты инвестор-ходлер, достойный восхищения и поддержки, а если видеокарты по вдвое завышенной, для майнинга крипты - то ты лох, не достойный сочувствия? Я не согласен. Давайте посочувствуем майнерам.

1. С чего вы взяли, что у крипты цена в 10 раз завышена? Какая точка отсчёта?
2. Пик цены крипты был 3 месяца назад, а карты выгребали вплоть до недавнего времени.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:35

  Vitl написав:
  airmax78 написав:Тоже заметил, но он просил его не поминать. Может продолжает стричь хомяков, просто не афиширует и инсайда больше не дает.


Привет, криптокряхтуны.Иногда читаю.Рассказывать некогда да и не преследую цели такой.Как то тут на вопросы ответил людям, в ответ даже спасибо не услышал.А моё время стоит денег, дапашлионивсе.Я их зарабатываю успешно и делиться не собираюсь.Остаюсь при своём мнении о крипте, как о суперспекулятивном инструменте.Исчез не пыл, а желание что то тут обсуждать.То, о чём вы тут спорите, меня не касается.
ПС чтобы не выглядело понтами - вчера набор битка по 7500, сегодня слив на текущих(сами посмотрите).Пишу, т к делал это я не один бездоказательно, а вместе с др людьми из нашего форума. 8)

Витл, а вот как вы понимаете, что вот сейчас лезть не надо (а это была вся прошлая неделя), а вот сейчас - локальное дно и можно брать. Читаете на том ресурсе?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:43

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:А че, получается если ты гребешь крипту, по завышенной в 10 раз цене - то ты инвестор-ходлер, достойный восхищения и поддержки, а если видеокарты по вдвое завышенной, для майнинга крипты - то ты лох, не достойный сочувствия? Я не согласен. Давайте посочувствуем майнерам.

1. С чего вы взяли, что у крипты цена в 10 раз завышена? Какая точка отсчёта?
2. Пик цены крипты был 3 месяца назад, а карты выгребали вплоть до недавнего времени.

Наверное начало 2017го, после чего курс начал расти как на дрожжах на, практически, одном только хайпе. Поэтому жду обратной коррекции к тем же уровням, с которых стартовало это ралли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:49

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:А че, получается если ты гребешь крипту, по завышенной в 10 раз цене - то ты инвестор-ходлер, достойный восхищения и поддержки, а если видеокарты по вдвое завышенной, для майнинга крипты - то ты лох, не достойный сочувствия? Я не согласен. Давайте посочувствуем майнерам.

1. С чего вы взяли, что у крипты цена в 10 раз завышена? Какая точка отсчёта?
2. Пик цены крипты был 3 месяца назад, а карты выгребали вплоть до недавнего времени.

Наверное начало 2017го, после чего курс начал расти как на дрожжах на, практически, одном только хайпе. Поэтому жду обратной коррекции к тем же уровням, с которых стартовало это ралли.

Почему к тем же уровням? За год в крипте ничего положительного не произошло? Пользователей стало меньше или всё-таки в разы больше? Появились какие-то альтернативы? Фиат наконец-то перестали печатать в офигенных количествах?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

До тех уровней не упадем, но 4000-5000 под конец этого и 2500-3000 следующий - вполне реально.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

перекинувся з XRP в ETH назад, заработав 7% ефіра, було 0,102 стало 0,109
фактично результат майнінга за 5 днів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:02

  flyman написав:перекинувся з XRP в ETH назад, заработав 7% ефіра, було 0,102 стало 0,109
фактично результат майнінга за 5 днів

Обережніше, не розхитайте ринок такими інтервенціями
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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