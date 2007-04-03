Додано: Пон 19 бер, 2018 16:21

airmax78 написав: Zebra написав: Интересно куда пропал Vitl с ветки, раньше активно докладывал о успешном стриге хомячков, а сейчас куда то исчез его пыл. Интересно куда пропал Vitl с ветки, раньше активно докладывал о успешном стриге хомячков, а сейчас куда то исчез его пыл.

Тоже заметил, но он просил его не поминать. Может продолжает стричь хомяков, просто не афиширует и инсайда больше не дает. Тоже заметил, но он просил его не поминать. Может продолжает стричь хомяков, просто не афиширует и инсайда больше не дает.

Привет, криптокряхтуны.Иногда читаю.Рассказывать некогда да и не преследую цели такой.Как то тут на вопросы ответил людям, в ответ даже спасибо не услышал.А моё время стоит денег, дапашлионивсе.Я их зарабатываю успешно и делиться не собираюсь.Остаюсь при своём мнении о крипте, как о суперспекулятивном инструменте.Исчез не пыл, а желание что то тут обсуждать.То, о чём вы тут спорите, меня не касается.ПС чтобы не выглядело понтами - вчера набор битка по 7500, сегодня слив на текущих(сами посмотрите).Пишу, т к делал это я не один бездоказательно, а вместе с др людьми из нашего форума.