Додано: Пон 19 бер, 2018 18:24

airmax78



Витл, а вот как вы понимаете, что вот сейчас лезть не надо (а это была вся прошлая неделя), а вот сейчас - локальное дно и можно брать. Читаете на том ресурсе?



Мне приходится очень много читать.Плюс сам уже начал соображать.Иногда ошибаюсь, но вижу что ошибаются и самые гуру.Но при соблюдении определённых правил и навыков это не приводит к убыткам.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.