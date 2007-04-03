phantom_systems написав:1. С чего вы взяли, что у крипты цена в 10 раз завышена? Какая точка отсчёта? 2. Пик цены крипты был 3 месяца назад, а карты выгребали вплоть до недавнего времени.
Наверное начало 2017го, после чего курс начал расти как на дрожжах на, практически, одном только хайпе. Поэтому жду обратной коррекции к тем же уровням, с которых стартовало это ралли.
Почему к тем же уровням? За год в крипте ничего положительного не произошло? Пользователей стало меньше или всё-таки в разы больше? Появились какие-то альтернативы? Фиат наконец-то перестали печатать в офигенных количествах?
1. По большому счету, практически ничего положительного не произошло. Рост до 19куе и резкий спуск до 6 куе, вряд ли можно назвать положительным моментом. Как никто особо не принимал крипту к оплате - так и не принимает. Так, только в рекламных целях. 2. Количество пользователей при таких качелях - это, скорее, минус: сейчас потерявших деньги на крипте на порядки больше, чем заработавших. Эти люди, в большинстве своем, для "криптоэкономики" потеряны. 3. А какие крипте нужны альтернативы, если она сама - не очень удачная альтернатива? 4. Фиат наконец-то перестали печатать в офигенных количествах: программа количественного смягчения в Штатах свернута, ставка рефинанса растет недетскими темпами - доллар, как средство заимствования, становится все дороже. То же самое ждет в самой ближайшей перспективе евро. Т.е. условно бесплатных денег в мире уже, де-факто, нет. Поэтому склоняюсь к тому, что это затяжное падение и вернет оно все это криптошапито на позиции 2017го года. Многие "монеты" (скорее всего большинство) просто исчезнут. PS Мне, кстати, сейчас падение невыгодно. Но я трезво смотрю на вещи.