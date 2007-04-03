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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1074107510761077

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:03

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:1. С чего вы взяли, что у крипты цена в 10 раз завышена? Какая точка отсчёта?
2. Пик цены крипты был 3 месяца назад, а карты выгребали вплоть до недавнего времени.

Наверное начало 2017го, после чего курс начал расти как на дрожжах на, практически, одном только хайпе. Поэтому жду обратной коррекции к тем же уровням, с которых стартовало это ралли.

Почему к тем же уровням? За год в крипте ничего положительного не произошло? Пользователей стало меньше или всё-таки в разы больше? Появились какие-то альтернативы? Фиат наконец-то перестали печатать в офигенных количествах?

1. По большому счету, практически ничего положительного не произошло. Рост до 19куе и резкий спуск до 6 куе, вряд ли можно назвать положительным моментом. Как никто особо не принимал крипту к оплате - так и не принимает. Так, только в рекламных целях.
2. Количество пользователей при таких качелях - это, скорее, минус: сейчас потерявших деньги на крипте на порядки больше, чем заработавших. Эти люди, в большинстве своем, для "криптоэкономики" потеряны.
3. А какие крипте нужны альтернативы, если она сама - не очень удачная альтернатива?
4. Фиат наконец-то перестали печатать в офигенных количествах: программа количественного смягчения в Штатах свернута, ставка рефинанса растет недетскими темпами - доллар, как средство заимствования, становится все дороже. То же самое ждет в самой ближайшей перспективе евро. Т.е. условно бесплатных денег в мире уже, де-факто, нет.
Поэтому склоняюсь к тому, что это затяжное падение и вернет оно все это криптошапито на позиции 2017го года. Многие "монеты" (скорее всего большинство) просто исчезнут.
PS Мне, кстати, сейчас падение невыгодно. Но я трезво смотрю на вещи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кстати, если верить в приметы Зебры, то мы на пороге очередного крупного слива: https://blockchain.info/charts/balance? ... qkyNVsFk9r
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:24

airmax78

Витл, а вот как вы понимаете, что вот сейчас лезть не надо (а это была вся прошлая неделя), а вот сейчас - локальное дно и можно брать. Читаете на том ресурсе?

Мне приходится очень много читать.Плюс сам уже начал соображать.Иногда ошибаюсь, но вижу что ошибаются и самые гуру.Но при соблюдении определённых правил и навыков это не приводит к убыткам.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:33

  airmax78 написав:Кстати, если верить в приметы Зебры, то мы на пороге очередного крупного слива: https://blockchain.info/charts/balance? ... qkyNVsFk9r

эта примета срабатывает через раз 50/50, а планы Vitlа в 70-80% 8)
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Слухайте, а за что так мочат эфирчика - самую продвинутую крипту? То его адепты выкупали так, что он даже медленнее биткоэна падал. А сейчас смотрю че-то совсем приуныл.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:01

  airmax78 написав:Слухайте, а за что так мочат эфирчика - самую продвинутую крипту? То его адепты выкупали так, что он даже медленнее биткоэна падал. А сейчас смотрю че-то совсем приуныл.

адепты думали что лучший из шиткоинов устоит при падении битка.
сейчас все выровнялось, -65% от хаев что биток что эфир, справедливая цена эфира ))
дальше эфир с битком вместе и имхо вверх.
baffet
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:04

  baffet написав:
  airmax78 написав:Слухайте, а за что так мочат эфирчика - самую продвинутую крипту? То его адепты выкупали так, что он даже медленнее биткоэна падал. А сейчас смотрю че-то совсем приуныл.

адепты думали что лучший из шиткоинов устоит при падении битка.
сейчас все выровнялось, -65% от хаев что биток что эфир, справедливая цена эфира ))
дальше эфир с битком вместе и имхо вверх.

ИМХО нет пока для этого топлива. Тут бы удержаться на существующих уровнях.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:57

  baffet написав:
  airmax78 написав:Слухайте, а за что так мочат эфирчика - самую продвинутую крипту? То его адепты выкупали так, что он даже медленнее биткоэна падал. А сейчас смотрю че-то совсем приуныл.

адепты думали что лучший из шиткоинов устоит при падении битка.
сейчас все выровнялось, -65% от хаев что биток что эфир, справедливая цена эфира ))
дальше эфир с битком вместе и имхо вверх.

туземун?
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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 04:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Один из главных загонял в альты на ютубе продал все на дне

Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 06:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кто этот бородач?
killerbean
 
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