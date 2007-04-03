Додано: Вів 20 бер, 2018 10:12

На европейском межбанковском рынке возник рекордный с 2009 года дефицит долларовой ликвидности.



На фоне ужесточения политики ФРС США лондонская межбанковская ставка LIBOR, к которой привязаны финансовые продукты и долги на сумму больше 350 трлн долларов, поднялась до рекордной за 8 лет отметки - необеспеченный займ в американской валюте на 3 месяца обойдется банкам в 2,2% годовых.



За полгода долларовые кредиты подорожали почти вдвое - в ноябре они стоили 1,38% годовых. Ставка на месяц c уровня 0,15% в 2015 году поднялась до 1,82%, оформив максимум с декабря 2008 года.



Одновременно резко вырос спред между LIBOR и ставкой индексного свопа овернайт (OIS). Эта разница рассматривается как индикатор состояния денежного рынка, показывающий, насколько доступны доллары в финансовой системе.



Ее среднее значение за последние 2 года - 25 базисных пунктов - сейчас превышено более чем вдвое. Спред достигал 51,4 б.п., перекрыв значения, которые наблюдались на пике долгового кризиса зоны евро в 2010-11 гг. Уровни выше рынок последний раз видел лишь во время глобального финансового кризиса 2008-09 гг.



Стремительное расширение спреда говорит о том, что на рынке возник дефицит долларов, отмечает стратег "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон.