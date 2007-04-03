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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1075107610771078

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Фирма с Уолл Стрит добавила биток в свои активы.

‘Secretive’ Wall Street Firm Includes Bitcoin In Its Traded Assets

https://cointelegraph.com/news/secretiv ... ded-assets
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:12

В Европе заканчиваются доллары

На европейском межбанковском рынке возник рекордный с 2009 года дефицит долларовой ликвидности.

На фоне ужесточения политики ФРС США лондонская межбанковская ставка LIBOR, к которой привязаны финансовые продукты и долги на сумму больше 350 трлн долларов, поднялась до рекордной за 8 лет отметки - необеспеченный займ в американской валюте на 3 месяца обойдется банкам в 2,2% годовых.

За полгода долларовые кредиты подорожали почти вдвое - в ноябре они стоили 1,38% годовых. Ставка на месяц c уровня 0,15% в 2015 году поднялась до 1,82%, оформив максимум с декабря 2008 года.

Одновременно резко вырос спред между LIBOR и ставкой индексного свопа овернайт (OIS). Эта разница рассматривается как индикатор состояния денежного рынка, показывающий, насколько доступны доллары в финансовой системе.

Ее среднее значение за последние 2 года - 25 базисных пунктов - сейчас превышено более чем вдвое. Спред достигал 51,4 б.п., перекрыв значения, которые наблюдались на пике долгового кризиса зоны евро в 2010-11 гг. Уровни выше рынок последний раз видел лишь во время глобального финансового кризиса 2008-09 гг.

Стремительное расширение спреда говорит о том, что на рынке возник дефицит долларов, отмечает стратег "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:09

  flyman написав:перекинувся з XRP в ETH назад, заработав 7% ефіра, було 0,102 стало 0,109
фактично результат майнінга за 5 днів

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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:14

  killerbean написав:Кто этот бородач?


Студент, неужели ты тоже тёмный такой. :) Это ракета, очень своеобразный и в нек местах неплохой блогер, очень трезво понимает всё происходящее.Но преподнесение контента не совсем в моём вкусе.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:27

  killerbean написав:Фирма с Уолл Стрит добавила биток в свои активы.

‘Secretive’ Wall Street Firm Includes Bitcoin In Its Traded Assets

https://cointelegraph.com/news/secretiv ... ded-assets

Каким г0вном за последние 100 лет только на Уолл Стрите не торговали.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эти Ютуб ролики говорят о том, что народ потемногу уходит из крипты , туземун откладывается.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitl написав:Студент, неужели ты тоже тёмный такой. Это ракета, очень своеобразный и в нек местах неплохой блогер, очень трезво понимает всё происходящее.Но преподнесение контента не совсем в моём вкусе.


Не, я таких бичей не знаю. "очень трезво понимает всё происходящее" - ржака просто. Чувак ходлил пока всё падало, потом не выдержал, и продал на низах. Это хомяк чистой воды.
Но тебе виднее, тыж в 90-е опыту поднабрался.
killerbean
 
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