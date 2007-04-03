airmax78 написав:

1. По большому счету, практически ничего положительного не произошло. Рост до 19куе и резкий спуск до 6 куе, вряд ли можно назвать положительным моментом. Как никто особо не принимал крипту к оплате - так и не принимает. Так, только в рекламных целях.2. Количество пользователей при таких качелях - это, скорее, минус: сейчас потерявших деньги на крипте на порядки больше, чем заработавших. Эти люди, в большинстве своем, для "криптоэкономики" потеряны.3. А какие крипте нужны альтернативы, если она сама - не очень удачная альтернатива?4. Фиат наконец-то перестали печатать в офигенных количествах: программа количественного смягчения в Штатах свернута, ставка рефинанса растет недетскими темпами - доллар, как средство заимствования, становится все дороже. То же самое ждет в самой ближайшей перспективе евро. Т.е. условно бесплатных денег в мире уже, де-факто, нет.Поэтому склоняюсь к тому, что это затяжное падение и вернет оно все это криптошапито на позиции 2017го года. Многие "монеты" (скорее всего большинство) просто исчезнут.PS Мне, кстати, сейчас падение невыгодно. Но я трезво смотрю на вещи.