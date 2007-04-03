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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:40
Zebra написав:
Один из главных загонял в альты на ютубе продал все на дне
Неа, у него явно не стальные яйца. С такими нервами не фиг в альты играть.
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phantom_systems
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:49
чувак с ютуба - истеричка, любитель закупаться на хаях
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barabass
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:06
airmax78 написав:
1. По большому счету, практически ничего положительного не произошло. Рост до 19куе и резкий спуск до 6 куе, вряд ли можно назвать положительным моментом. Как никто особо не принимал крипту к оплате - так и не принимает. Так, только в рекламных целях.
2. Количество пользователей при таких качелях - это, скорее, минус: сейчас потерявших деньги на крипте на порядки больше, чем заработавших. Эти люди, в большинстве своем, для "криптоэкономики" потеряны.
3. А какие крипте нужны альтернативы, если она сама - не очень удачная альтернатива?
4. Фиат наконец-то перестали печатать в офигенных количествах: программа количественного смягчения в Штатах свернута, ставка рефинанса растет недетскими темпами - доллар, как средство заимствования, становится все дороже. То же самое ждет в самой ближайшей перспективе евро. Т.е. условно бесплатных денег в мире уже, де-факто, нет.
Поэтому склоняюсь к тому, что это затяжное падение и вернет оно все это криптошапито на позиции 2017го года. Многие "монеты" (скорее всего большинство) просто исчезнут.
PS Мне, кстати, сейчас падение невыгодно. Но я трезво смотрю на вещи.
1. Я о технологиях, а вы о деньгах. Крипта не с денег начиналась и не ими одними живёт. Количество крипто-АТМов год назад перевалило за 1000 по всему миру. Сегвит состоялся. Лайтнинг недавно в бету вышел. Процесс идёт.
2. Деньги легко как зарабатываются, так и теряются, а опыт остаётся. Ну, просел Биток в 2 с чем-то раза относительно пика, что с того? Пустяк по меркам фондового рынка. Надо уметь держать удар, но при этом не тупить.
3. Какие альтернативы? Любые вменяемые, которые обладают её характеристиками. Всемирные деньги без бюрократической и налоговой лабуды.
4. Фиата уже столько напечатано за последнее десятилетие, а его холдеры даже сейчас не понимают, что их поимели big time. Поэтому их будут продолжать иметь. Ставками рефинанса можно играться в короткосроке. В долгосроке либо снижение темпов роста экономики вплоть до кризиса, либо вбрасывание свежих денег.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:13
barabass написав: Zebra написав: barabass написав:
чувак с ютуба - истеричка, любитель закупаться на хаях
не ты ли часом лайт по 250-300 закупал?
было дело, но я же не жужжу, лежит себе, ходлится
проценты хоть капают? можно же на битфинексе на маржиналку положить, хоть какая компенация
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Zebra
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:31
Zebra написав:
проценты хоть капают? можно же на битфинексе на маржиналку положить, хоть какая компенация
за 0.3% в месяц пусть лучше в кошельке лежат
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barabass
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