RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1076107710781079

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:40

  Zebra написав:Один из главных загонял в альты на ютубе продал все на дне

Неа, у него явно не стальные яйца. С такими нервами не фиг в альты играть.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

чувак с ютуба - истеричка, любитель закупаться на хаях
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 485
З нами з: 19.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:02

  barabass написав:чувак с ютуба - истеричка, любитель закупаться на хаях

не ты ли часом лайт по 250-300 закупал? :mrgreen:
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5504
З нами з: 21.09.12
Подякував: 346 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:06

  airmax78 написав:1. По большому счету, практически ничего положительного не произошло. Рост до 19куе и резкий спуск до 6 куе, вряд ли можно назвать положительным моментом. Как никто особо не принимал крипту к оплате - так и не принимает. Так, только в рекламных целях.
2. Количество пользователей при таких качелях - это, скорее, минус: сейчас потерявших деньги на крипте на порядки больше, чем заработавших. Эти люди, в большинстве своем, для "криптоэкономики" потеряны.
3. А какие крипте нужны альтернативы, если она сама - не очень удачная альтернатива?
4. Фиат наконец-то перестали печатать в офигенных количествах: программа количественного смягчения в Штатах свернута, ставка рефинанса растет недетскими темпами - доллар, как средство заимствования, становится все дороже. То же самое ждет в самой ближайшей перспективе евро. Т.е. условно бесплатных денег в мире уже, де-факто, нет.
Поэтому склоняюсь к тому, что это затяжное падение и вернет оно все это криптошапито на позиции 2017го года. Многие "монеты" (скорее всего большинство) просто исчезнут.
PS Мне, кстати, сейчас падение невыгодно. Но я трезво смотрю на вещи.

1. Я о технологиях, а вы о деньгах. Крипта не с денег начиналась и не ими одними живёт. Количество крипто-АТМов год назад перевалило за 1000 по всему миру. Сегвит состоялся. Лайтнинг недавно в бету вышел. Процесс идёт.
2. Деньги легко как зарабатываются, так и теряются, а опыт остаётся. Ну, просел Биток в 2 с чем-то раза относительно пика, что с того? Пустяк по меркам фондового рынка. Надо уметь держать удар, но при этом не тупить.
3. Какие альтернативы? Любые вменяемые, которые обладают её характеристиками. Всемирные деньги без бюрократической и налоговой лабуды.
4. Фиата уже столько напечатано за последнее десятилетие, а его холдеры даже сейчас не понимают, что их поимели big time. Поэтому их будут продолжать иметь. Ставками рефинанса можно играться в короткосроке. В долгосроке либо снижение темпов роста экономики вплоть до кризиса, либо вбрасывание свежих денег.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:10

  Zebra написав:
  barabass написав:чувак с ютуба - истеричка, любитель закупаться на хаях

не ты ли часом лайт по 250-300 закупал? :mrgreen:

было дело, но я же не жужжу, лежит себе, ходлится
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 485
З нами з: 19.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:13

  barabass написав:
  Zebra написав:
  barabass написав:чувак с ютуба - истеричка, любитель закупаться на хаях

не ты ли часом лайт по 250-300 закупал? :mrgreen:

было дело, но я же не жужжу, лежит себе, ходлится

проценты хоть капают? можно же на битфинексе на маржиналку положить, хоть какая компенация
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5504
З нами з: 21.09.12
Подякував: 346 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:31

  Zebra написав:проценты хоть капают? можно же на битфинексе на маржиналку положить, хоть какая компенация

за 0.3% в месяц пусть лучше в кошельке лежат
barabass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 485
З нами з: 19.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1076107710781079
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4637, 4638, 4639
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
46387 163680435
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 17:56
Сибарит
Валютный рынок в мире 1 ... 609, 610, 611
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6109 1295553
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 15:52
vovan_prm
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34914
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (59)
20.03.2018 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.