Неа, у него явно не стальные яйца. С такими нервами не фиг в альты играть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:40
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
чувак с ютуба - истеричка, любитель закупаться на хаях
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:02
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:06
1. Я о технологиях, а вы о деньгах. Крипта не с денег начиналась и не ими одними живёт. Количество крипто-АТМов год назад перевалило за 1000 по всему миру. Сегвит состоялся. Лайтнинг недавно в бету вышел. Процесс идёт.
2. Деньги легко как зарабатываются, так и теряются, а опыт остаётся. Ну, просел Биток в 2 с чем-то раза относительно пика, что с того? Пустяк по меркам фондового рынка. Надо уметь держать удар, но при этом не тупить.
3. Какие альтернативы? Любые вменяемые, которые обладают её характеристиками. Всемирные деньги без бюрократической и налоговой лабуды.
4. Фиата уже столько напечатано за последнее десятилетие, а его холдеры даже сейчас не понимают, что их поимели big time. Поэтому их будут продолжать иметь. Ставками рефинанса можно играться в короткосроке. В долгосроке либо снижение темпов роста экономики вплоть до кризиса, либо вбрасывание свежих денег.
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:10
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:13
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:31
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:11
Украинский трейдер обвинил китайскую криптобиржу OKEX, дочернюю платформу OKcoin, в воровстве более $1 млн в криптовалюте.
По словам украинца, 14 января произошла крупная продажа эфира (ETH) объемом около 100 тысяч монет. Это спровоцировало резкое падение курса. Об этом рассказал криптотрейдер изданию "AIN.UA", предоставив скриншоты аккаунта.
Михаил (имя изменено. – Ред) запросил покупку на 10 тысяч эфира, но он был выполнен только частично. Пользователь биржи смог купить 1045 ETH по цене в $0,002 за штуку.
Такая разница в курсе стала следствием крупной продажи криптовалюты. Сделка не осталась незамеченной представителями биржи. OKEX сообщила о "продаже большого количества ETH по необоснованно низкой цене" и заявила, что свяжется с продавцом для принятия "лучшего решения".
По словам украинца, продавец эфира отправил пять ордеров на продажу в 12-минутном интервале. Кроме того, трейдер этой покупкой не нарушил правил криптобиржи. Михаил попытался вывести часть с биржи, после того, как на счет поступили 1045 ETH, но не смог вывести ни 250 ETH, ни более мелкую сумму в 10 ETH.
До покупки у трейдера на счету уже была определенная сумма в криптовалюте, эквивалентная более 100 ETH. Позже, доступ к странице вывода для Михаила был заблокирован. Украинец сразу обратился в поддержку OKEX, но ответа от биржи не было.
Через несколько дней представители сервиса связались с трейдером. Во время первого диалога представитель биржи поставил его перед фактом, что сервис оставит ему 145 ETH (около $160 тысяч по курсу того дня) и спишет 900 ETH (около $1 млн). После таких действий ему разблокируют вывод средств.
При этом представитель компании не смог назвать пункт, который нарушил трейдер. Решение было обосновано тем, что трейдер купил ЕТН по слишком низкой цене. 23 января его аккаунт полностью заблокировали. Через несколько дней он вернул доступ и заметил пропажу крупного количества криптоактивов: 976,86 ETH, 4,095 BTC, 3894 CAN, а также $24 560. 23 января это было эквивалентно 1053 ETH или более $1 млн.
Украинец вновь обратился в службу поддержки OKEX. Представитель биржи сослался на один из пунктов правил (№ 4,5 шестого раздела). Согласно ему, ошибки системы, хакерские атаки и "другие непредвиденные факторы" могут провоцировать "нетипичный оборот, прерывания рынка и другие аномалии". Этот пункт касается фьючерсной торговли, а не обычной.
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:56
OKcoin - криптопомойка, основанная кидалами.
Все-таки, где результаты аудита тезера? Сколько я могу ждать?
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 20 бер, 2018 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:03
1) 1000 крипто-АТМов на весь мир, через 90% которых можно только расставаться со своим фиатом, а снять его - нельзя - это вообще ни о чем. В одном Киеве больше банкоматов.
Сегвит и последовавшие многочисленные форки - это отдельная тема. Жаль что ее пока, никто не расследовал. Лайтнинг - как не работал, так и не работает.
2) - овер 60% - это мегакатастрофа по меркам фондового рынка. Мало кто такое способен пережить.
3) Характеристики крипты, в большинстве своем, идут, пока, со знаком минус, по-сравнению с теми же долларами или ЕВРО. В части ликвидности и средства платежа - с огромным знаком минус.
4) Фиат обслуживает РЕАЛЬНУЮ мировую экономику. Она растет - фиата нужно все больше и больше. Это логично. Крипта же обслуживает спекуляции на криптопомойках - больше, пока, ничего. При этом крипты уже наплодили столько, что при взгляде на список "валют" становится реально ржачно.
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