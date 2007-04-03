Додано: Вів 20 бер, 2018 18:11

Украинский трейдер обвинил китайскую криптобиржу OKEX, дочернюю платформу OKcoin, в воровстве более $1 млн в криптовалюте.По словам украинца, 14 января произошла крупная продажа эфира (ETH) объемом около 100 тысяч монет. Это спровоцировало резкое падение курса. Об этом рассказал криптотрейдер изданию "AIN.UA", предоставив скриншоты аккаунта.Михаил (имя изменено. – Ред) запросил покупку на 10 тысяч эфира, но он был выполнен только частично. Пользователь биржи смог купить 1045 ETH по цене в $0,002 за штуку.Такая разница в курсе стала следствием крупной продажи криптовалюты. Сделка не осталась незамеченной представителями биржи. OKEX сообщила о "продаже большого количества ETH по необоснованно низкой цене" и заявила, что свяжется с продавцом для принятия "лучшего решения".По словам украинца, продавец эфира отправил пять ордеров на продажу в 12-минутном интервале. Кроме того, трейдер этой покупкой не нарушил правил криптобиржи. Михаил попытался вывести часть с биржи, после того, как на счет поступили 1045 ETH, но не смог вывести ни 250 ETH, ни более мелкую сумму в 10 ETH.До покупки у трейдера на счету уже была определенная сумма в криптовалюте, эквивалентная более 100 ETH. Позже, доступ к странице вывода для Михаила был заблокирован. Украинец сразу обратился в поддержку OKEX, но ответа от биржи не было.Через несколько дней представители сервиса связались с трейдером. Во время первого диалога представитель биржи поставил его перед фактом, что сервис оставит ему 145 ETH (около $160 тысяч по курсу того дня) и спишет 900 ETH (около $1 млн). После таких действий ему разблокируют вывод средств.При этом представитель компании не смог назвать пункт, который нарушил трейдер. Решение было обосновано тем, что трейдер купил ЕТН по слишком низкой цене. 23 января его аккаунт полностью заблокировали. Через несколько дней он вернул доступ и заметил пропажу крупного количества криптоактивов: 976,86 ETH, 4,095 BTC, 3894 CAN, а также $24 560. 23 января это было эквивалентно 1053 ETH или более $1 млн.Украинец вновь обратился в службу поддержки OKEX. Представитель биржи сослался на один из пунктов правил (№ 4,5 шестого раздела). Согласно ему, ошибки системы, хакерские атаки и "другие непредвиденные факторы" могут провоцировать "нетипичный оборот, прерывания рынка и другие аномалии". Этот пункт касается фьючерсной торговли, а не обычной.