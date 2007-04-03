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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1077107810791080>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:40

  Zebra написав:Один из главных загонял в альты на ютубе продал все на дне

Неа, у него явно не стальные яйца. С такими нервами не фиг в альты играть.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

чувак с ютуба - истеричка, любитель закупаться на хаях
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:02

  barabass написав:чувак с ютуба - истеричка, любитель закупаться на хаях

не ты ли часом лайт по 250-300 закупал? :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:06

  airmax78 написав:1. По большому счету, практически ничего положительного не произошло. Рост до 19куе и резкий спуск до 6 куе, вряд ли можно назвать положительным моментом. Как никто особо не принимал крипту к оплате - так и не принимает. Так, только в рекламных целях.
2. Количество пользователей при таких качелях - это, скорее, минус: сейчас потерявших деньги на крипте на порядки больше, чем заработавших. Эти люди, в большинстве своем, для "криптоэкономики" потеряны.
3. А какие крипте нужны альтернативы, если она сама - не очень удачная альтернатива?
4. Фиат наконец-то перестали печатать в офигенных количествах: программа количественного смягчения в Штатах свернута, ставка рефинанса растет недетскими темпами - доллар, как средство заимствования, становится все дороже. То же самое ждет в самой ближайшей перспективе евро. Т.е. условно бесплатных денег в мире уже, де-факто, нет.
Поэтому склоняюсь к тому, что это затяжное падение и вернет оно все это криптошапито на позиции 2017го года. Многие "монеты" (скорее всего большинство) просто исчезнут.
PS Мне, кстати, сейчас падение невыгодно. Но я трезво смотрю на вещи.

1. Я о технологиях, а вы о деньгах. Крипта не с денег начиналась и не ими одними живёт. Количество крипто-АТМов год назад перевалило за 1000 по всему миру. Сегвит состоялся. Лайтнинг недавно в бету вышел. Процесс идёт.
2. Деньги легко как зарабатываются, так и теряются, а опыт остаётся. Ну, просел Биток в 2 с чем-то раза относительно пика, что с того? Пустяк по меркам фондового рынка. Надо уметь держать удар, но при этом не тупить.
3. Какие альтернативы? Любые вменяемые, которые обладают её характеристиками. Всемирные деньги без бюрократической и налоговой лабуды.
4. Фиата уже столько напечатано за последнее десятилетие, а его холдеры даже сейчас не понимают, что их поимели big time. Поэтому их будут продолжать иметь. Ставками рефинанса можно играться в короткосроке. В долгосроке либо снижение темпов роста экономики вплоть до кризиса, либо вбрасывание свежих денег.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:10

  Zebra написав:
  barabass написав:чувак с ютуба - истеричка, любитель закупаться на хаях

не ты ли часом лайт по 250-300 закупал? :mrgreen:

было дело, но я же не жужжу, лежит себе, ходлится
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:13

  barabass написав:
  Zebra написав:
  barabass написав:чувак с ютуба - истеричка, любитель закупаться на хаях

не ты ли часом лайт по 250-300 закупал? :mrgreen:

было дело, но я же не жужжу, лежит себе, ходлится

проценты хоть капают? можно же на битфинексе на маржиналку положить, хоть какая компенация
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:31

  Zebra написав:проценты хоть капают? можно же на битфинексе на маржиналку положить, хоть какая компенация

за 0.3% в месяц пусть лучше в кошельке лежат
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:11

Украинский трейдер обвинил китайскую криптобиржу OKEX, дочернюю платформу OKcoin, в воровстве более $1 млн в криптовалюте.

По словам украинца, 14 января произошла крупная продажа эфира (ETH) объемом около 100 тысяч монет. Это спровоцировало резкое падение курса. Об этом рассказал криптотрейдер изданию "AIN.UA", предоставив скриншоты аккаунта.
Михаил (имя изменено. – Ред) запросил покупку на 10 тысяч эфира, но он был выполнен только частично. Пользователь биржи смог купить 1045 ETH по цене в $0,002 за штуку.
Такая разница в курсе стала следствием крупной продажи криптовалюты. Сделка не осталась незамеченной представителями биржи. OKEX сообщила о "продаже большого количества ETH по необоснованно низкой цене" и заявила, что свяжется с продавцом для принятия "лучшего решения".
По словам украинца, продавец эфира отправил пять ордеров на продажу в 12-минутном интервале. Кроме того, трейдер этой покупкой не нарушил правил криптобиржи. Михаил попытался вывести часть с биржи, после того, как на счет поступили 1045 ETH, но не смог вывести ни 250 ETH, ни более мелкую сумму в 10 ETH.
До покупки у трейдера на счету уже была определенная сумма в криптовалюте, эквивалентная более 100 ETH. Позже, доступ к странице вывода для Михаила был заблокирован. Украинец сразу обратился в поддержку OKEX, но ответа от биржи не было.
Через несколько дней представители сервиса связались с трейдером. Во время первого диалога представитель биржи поставил его перед фактом, что сервис оставит ему 145 ETH (около $160 тысяч по курсу того дня) и спишет 900 ETH (около $1 млн). После таких действий ему разблокируют вывод средств.

При этом представитель компании не смог назвать пункт, который нарушил трейдер. Решение было обосновано тем, что трейдер купил ЕТН по слишком низкой цене. 23 января его аккаунт полностью заблокировали. Через несколько дней он вернул доступ и заметил пропажу крупного количества криптоактивов: 976,86 ETH, 4,095 BTC, 3894 CAN, а также $24 560. 23 января это было эквивалентно 1053 ETH или более $1 млн.
Украинец вновь обратился в службу поддержки OKEX. Представитель биржи сослался на один из пунктов правил (№ 4,5 шестого раздела). Согласно ему, ошибки системы, хакерские атаки и "другие непредвиденные факторы" могут провоцировать "нетипичный оборот, прерывания рынка и другие аномалии". Этот пункт касается фьючерсной торговли, а не обычной.
https://www.obozrevatel.com/economics/p ... lyutyi.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:56

OKcoin - криптопомойка, основанная кидалами.
Все-таки, где результаты аудита тезера? Сколько я могу ждать?
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 20 бер, 2018 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:03

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:1. По большому счету, практически ничего положительного не произошло. Рост до 19куе и резкий спуск до 6 куе, вряд ли можно назвать положительным моментом. Как никто особо не принимал крипту к оплате - так и не принимает. Так, только в рекламных целях.
2. Количество пользователей при таких качелях - это, скорее, минус: сейчас потерявших деньги на крипте на порядки больше, чем заработавших. Эти люди, в большинстве своем, для "криптоэкономики" потеряны.
3. А какие крипте нужны альтернативы, если она сама - не очень удачная альтернатива?
4. Фиат наконец-то перестали печатать в офигенных количествах: программа количественного смягчения в Штатах свернута, ставка рефинанса растет недетскими темпами - доллар, как средство заимствования, становится все дороже. То же самое ждет в самой ближайшей перспективе евро. Т.е. условно бесплатных денег в мире уже, де-факто, нет.
Поэтому склоняюсь к тому, что это затяжное падение и вернет оно все это криптошапито на позиции 2017го года. Многие "монеты" (скорее всего большинство) просто исчезнут.
PS Мне, кстати, сейчас падение невыгодно. Но я трезво смотрю на вещи.

1. Я о технологиях, а вы о деньгах. Крипта не с денег начиналась и не ими одними живёт. Количество крипто-АТМов год назад перевалило за 1000 по всему миру. Сегвит состоялся. Лайтнинг недавно в бету вышел. Процесс идёт.
2. Деньги легко как зарабатываются, так и теряются, а опыт остаётся. Ну, просел Биток в 2 с чем-то раза относительно пика, что с того? Пустяк по меркам фондового рынка. Надо уметь держать удар, но при этом не тупить.
3. Какие альтернативы? Любые вменяемые, которые обладают её характеристиками. Всемирные деньги без бюрократической и налоговой лабуды.
4. Фиата уже столько напечатано за последнее десятилетие, а его холдеры даже сейчас не понимают, что их поимели big time. Поэтому их будут продолжать иметь. Ставками рефинанса можно играться в короткосроке. В долгосроке либо снижение темпов роста экономики вплоть до кризиса, либо вбрасывание свежих денег.

1) 1000 крипто-АТМов на весь мир, через 90% которых можно только расставаться со своим фиатом, а снять его - нельзя - это вообще ни о чем. В одном Киеве больше банкоматов.
Сегвит и последовавшие многочисленные форки - это отдельная тема. Жаль что ее пока, никто не расследовал. Лайтнинг - как не работал, так и не работает.
2) - овер 60% - это мегакатастрофа по меркам фондового рынка. Мало кто такое способен пережить.
3) Характеристики крипты, в большинстве своем, идут, пока, со знаком минус, по-сравнению с теми же долларами или ЕВРО. В части ликвидности и средства платежа - с огромным знаком минус.
4) Фиат обслуживает РЕАЛЬНУЮ мировую экономику. Она растет - фиата нужно все больше и больше. Это логично. Крипта же обслуживает спекуляции на криптопомойках - больше, пока, ничего. При этом крипты уже наплодили столько, что при взгляде на список "валют" становится реально ржачно.
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