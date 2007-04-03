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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:15
airmax78
пока вы тут ноете, кое кто закупился па 7500, продал па 8400 и опять зашёл па 8350, а сча уже 8800 - вот так люди работают...
а шо делать?
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чик
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:30
чик написав:airmax78
пока вы тут ноете, кое кто закупился па 7500, продал па 8400 и опять зашёл па 8350, а сча уже 8800 - вот так люди работают...
Стоп. Крипта - это же не о спекуляциях в фиате? Или не?
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airmax78
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:38
jump написав:
Через несколько дней представители сервиса связались с трейдером. Во время первого диалога представитель биржи поставил его перед фактом, что сервис оставит ему 145 ETH (около $160 тысяч по курсу того дня) и спишет 900 ETH (около $1 млн). После таких действий ему разблокируют вывод средств.
Надо было согласиться, затем свалить из этого отстойника. А то он не понял, с кем имеет дело.
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