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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1077107810791080

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:15

airmax78
пока вы тут ноете, кое кто закупился па 7500, продал па 8400 и опять зашёл па 8350, а сча уже 8800 - вот так люди работают...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:30

  чик написав:airmax78
пока вы тут ноете, кое кто закупился па 7500, продал па 8400 и опять зашёл па 8350, а сча уже 8800 - вот так люди работают...

Стоп. Крипта - это же не о спекуляциях в фиате? Или не?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:38

  jump написав:Через несколько дней представители сервиса связались с трейдером. Во время первого диалога представитель биржи поставил его перед фактом, что сервис оставит ему 145 ETH (около $160 тысяч по курсу того дня) и спишет 900 ETH (около $1 млн). После таких действий ему разблокируют вывод средств.

Надо было согласиться, затем свалить из этого отстойника. А то он не понял, с кем имеет дело.
phantom_systems
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