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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:15
airmax78
пока вы тут ноете, кое кто закупился па 7500, продал па 8400 и опять зашёл па 8350, а сча уже 8800 - вот так люди работают...
а шо делать?
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чик
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:30
чик написав:airmax78
пока вы тут ноете, кое кто закупился па 7500, продал па 8400 и опять зашёл па 8350, а сча уже 8800 - вот так люди работают...
Стоп. Крипта - это же не о спекуляциях в фиате? Или не?
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airmax78
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:38
jump написав:
Через несколько дней представители сервиса связались с трейдером. Во время первого диалога представитель биржи поставил его перед фактом, что сервис оставит ему 145 ETH (около $160 тысяч по курсу того дня) и спишет 900 ETH (около $1 млн). После таких действий ему разблокируют вывод средств.
Надо было согласиться, затем свалить из этого отстойника. А то он не понял, с кем имеет дело.
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phantom_systems
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:57
airmax78 написав:
2) - овер 60% - это мегакатастрофа по меркам фондового рынка. Мало кто такое способен пережить.
Да ладно, не делайте мне смешно. Вот пример: AMDA (Amedica Corp), крупнейший производитель нитрида кремния. В начале 2014 вышел на рынок, курс акций около $1300, в конце года уже сотня с мелочью. Спуск в шлюзы продолжился, в октябре 2017 пропампили до $5.76, сейчас $1.68 и оно всё ещё работает. Таких примеров на фонде до фига.
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phantom_systems
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Додано: Вів 20 бер, 2018 20:07
airmax78
частично инвестиции, частично спекуляции, а вы о чём ?
меня интересует не крипта, а прибыль, которую она приносит...
а шо делать?
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чик
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Додано: Вів 20 бер, 2018 20:13
phantom_systems написав: airmax78 написав:
2) - овер 60% - это мегакатастрофа по меркам фондового рынка. Мало кто такое способен пережить.
Да ладно, не делайте мне смешно. Вот пример: AMDA (Amedica Corp), крупнейший производитель нитрида кремния. В начале 2014 вышел на рынок, курс акций около $1300, в конце года уже сотня с мелочью. Спуск в шлюзы продолжился, в октябре 2017 пропампили до $5.76, сейчас $1.68 и оно всё ещё работает. Таких примеров на фонде до фига.
Смотреть надо не по отдельным паршивым овцам (я же не выискиваю шиткоины, которые теряли за считанные дни 99% своей стоимости), а по лидерам и рынку в целом, например S&P500. Падения на овер 65% на фондовом рынке не было, наверное, за всю историю. Произойди такое и... будет реально ужОс-ужОс. А с криптой - это обычное дело.
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airmax78
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Додано: Вів 20 бер, 2018 20:14
чик написав:airmax78
частично инвестиции, частично спекуляции, а вы о чём ?
меня интересует не крипта, а прибыль, которую она приносит...
Я о споре с Фантомом. Он же идейный. Или этот, бородач с видео, который "инвестор" и какие-то "ценности вкладывал". А пока оно работает только для спекуляций - то надо так и признать, а не кормить сказками про большое криптовалютное будущее.
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airmax78
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Додано: Вів 20 бер, 2018 20:38
airmax78 написав:
А пока оно работает только для спекуляций - то надо так и признать, а не кормить сказками про большое криптовалютное будущее.
так Vitl
спекулирует на те бабки, которые может позволить себе потерять...
и я, и я, и я того же мнения! (с)
а шо делать?
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