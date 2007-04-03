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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1077107810791080

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:15

airmax78
пока вы тут ноете, кое кто закупился па 7500, продал па 8400 и опять зашёл па 8350, а сча уже 8800 - вот так люди работают...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:30

  чик написав:airmax78
пока вы тут ноете, кое кто закупился па 7500, продал па 8400 и опять зашёл па 8350, а сча уже 8800 - вот так люди работают...

Стоп. Крипта - это же не о спекуляциях в фиате? Или не?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:38

  jump написав:Через несколько дней представители сервиса связались с трейдером. Во время первого диалога представитель биржи поставил его перед фактом, что сервис оставит ему 145 ETH (около $160 тысяч по курсу того дня) и спишет 900 ETH (около $1 млн). После таких действий ему разблокируют вывод средств.

Надо было согласиться, затем свалить из этого отстойника. А то он не понял, с кем имеет дело.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:57

  airmax78 написав:2) - овер 60% - это мегакатастрофа по меркам фондового рынка. Мало кто такое способен пережить.

Да ладно, не делайте мне смешно. Вот пример: AMDA (Amedica Corp), крупнейший производитель нитрида кремния. В начале 2014 вышел на рынок, курс акций около $1300, в конце года уже сотня с мелочью. Спуск в шлюзы продолжился, в октябре 2017 пропампили до $5.76, сейчас $1.68 и оно всё ещё работает. Таких примеров на фонде до фига.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:07

airmax78
частично инвестиции, частично спекуляции, а вы о чём ?
меня интересует не крипта, а прибыль, которую она приносит...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:13

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:2) - овер 60% - это мегакатастрофа по меркам фондового рынка. Мало кто такое способен пережить.

Да ладно, не делайте мне смешно. Вот пример: AMDA (Amedica Corp), крупнейший производитель нитрида кремния. В начале 2014 вышел на рынок, курс акций около $1300, в конце года уже сотня с мелочью. Спуск в шлюзы продолжился, в октябре 2017 пропампили до $5.76, сейчас $1.68 и оно всё ещё работает. Таких примеров на фонде до фига.

Смотреть надо не по отдельным паршивым овцам (я же не выискиваю шиткоины, которые теряли за считанные дни 99% своей стоимости), а по лидерам и рынку в целом, например S&P500. Падения на овер 65% на фондовом рынке не было, наверное, за всю историю. Произойди такое и... будет реально ужОс-ужОс. А с криптой - это обычное дело.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:14

  чик написав:airmax78
частично инвестиции, частично спекуляции, а вы о чём ?
меня интересует не крипта, а прибыль, которую она приносит...

Я о споре с Фантомом. Он же идейный. Или этот, бородач с видео, который "инвестор" и какие-то "ценности вкладывал". А пока оно работает только для спекуляций - то надо так и признать, а не кормить сказками про большое криптовалютное будущее.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:38

  airmax78 написав:А пока оно работает только для спекуляций - то надо так и признать, а не кормить сказками про большое криптовалютное будущее.

так Vitl спекулирует на те бабки, которые может позволить себе потерять...
и я, и я, и я того же мнения! (с)
а шо делать?
чик
 
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