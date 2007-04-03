airmax78
пока вы тут ноете, кое кто закупился па 7500, продал па 8400 и опять зашёл па 8350, а сча уже 8800 - вот так люди работают...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:15
airmax78
пока вы тут ноете, кое кто закупился па 7500, продал па 8400 и опять зашёл па 8350, а сча уже 8800 - вот так люди работают...
а шо делать?
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:30
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:38
Надо было согласиться, затем свалить из этого отстойника. А то он не понял, с кем имеет дело.
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:57
Да ладно, не делайте мне смешно. Вот пример: AMDA (Amedica Corp), крупнейший производитель нитрида кремния. В начале 2014 вышел на рынок, курс акций около $1300, в конце года уже сотня с мелочью. Спуск в шлюзы продолжился, в октябре 2017 пропампили до $5.76, сейчас $1.68 и оно всё ещё работает. Таких примеров на фонде до фига.
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:07
airmax78
частично инвестиции, частично спекуляции, а вы о чём ?
меня интересует не крипта, а прибыль, которую она приносит...
а шо делать?
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:13
Смотреть надо не по отдельным паршивым овцам (я же не выискиваю шиткоины, которые теряли за считанные дни 99% своей стоимости), а по лидерам и рынку в целом, например S&P500. Падения на овер 65% на фондовом рынке не было, наверное, за всю историю. Произойди такое и... будет реально ужОс-ужОс. А с криптой - это обычное дело.
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:14
Я о споре с Фантомом. Он же идейный. Или этот, бородач с видео, который "инвестор" и какие-то "ценности вкладывал". А пока оно работает только для спекуляций - то надо так и признать, а не кормить сказками про большое криптовалютное будущее.
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:38
так Vitl спекулирует на те бабки, которые может позволить себе потерять...
и я, и я, и я того же мнения! (с)
а шо делать?
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Съезд G20 закончился уже?
Что там позитивные/негативные/нейтральные новости?
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:18
USDT фантеків знов пару сот міо друканули..... всім шухєр )
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