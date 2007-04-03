Kevin O'Leary: NYC hotel wants to use a $400 million cryptocoin offering to sell ownership like a stock
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В ближайшие три недели произойдет продажа 1/3 права собственности Нью Йоркского отеля (400 млн$) .... посредством продажи токенов через смартконтракт, одобренный SEC.
Kevin O'Leary: NYC hotel wants to use a $400 million cryptocoin offering to sell ownership like a stock
Додано: Сер 21 бер, 2018 00:11
"хотеть продать" и "продан" - две большие разницы.
Додано: Сер 21 бер, 2018 00:12
Зебра, Килербин, Аирмакс и алл
Коллеги, друзья, ну вы уже сильно заигрались, до такой степени, что каждый видит только то, что хочет видеть.Но совсем не то, что происходит и очевидно.
Каждый из вас и многие высказались об этом ролике наверное посмотрев только его начало, и вообще не поняв, о чём говорит ракета.Вы уже не воспринимаете адекватно то, что противоречит вашим запутанным взглядам.Я специально пишу с цитатой, чтобы желающие посмотрели ролик ещё раз и поняли, к чему в нём призыв.Если кто то не врубится с очередного раза, то помогу - там призыв не паниковать, на красном рынке отвлечься и передохнуть.И ко всему ракета очень угадал со сроком в пару дней.Рынок уже зелёный.А я в свою очередь пишу вам это не для рекламы крипты, а для призыва быть объективными независимо от личного отношения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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