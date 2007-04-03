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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1078107910801081

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В ближайшие три недели произойдет продажа 1/3 права собственности Нью Йоркского отеля (400 млн$) .... посредством продажи токенов через смартконтракт, одобренный SEC.

Kevin O'Leary: NYC hotel wants to use a $400 million cryptocoin offering to sell ownership like a stock

https://www.cnbc.com/2018/03/19/kevin-o ... ter%7Cmain
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 00:11

  killerbean написав:В ближайшие три недели произойдет продажа 1/3 права собственности Нью Йоркского отеля (400 млн$) .... посредством продажи токенов через смартконтракт, одобренный SEC.

Kevin O'Leary: NYC hotel wants to use a $400 million cryptocoin offering to sell ownership like a stock

https://www.cnbc.com/2018/03/19/kevin-o ... ter%7Cmain



"хотеть продать" и "продан" - две большие разницы.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 00:12

  Zebra написав:Один из главных загонял в альты на ютубе продал все на дне



Зебра, Килербин, Аирмакс и алл
Коллеги, друзья, ну вы уже сильно заигрались, до такой степени, что каждый видит только то, что хочет видеть.Но совсем не то, что происходит и очевидно.
Каждый из вас и многие высказались об этом ролике наверное посмотрев только его начало, и вообще не поняв, о чём говорит ракета.Вы уже не воспринимаете адекватно то, что противоречит вашим запутанным взглядам.Я специально пишу с цитатой, чтобы желающие посмотрели ролик ещё раз и поняли, к чему в нём призыв.Если кто то не врубится с очередного раза, то помогу - там призыв не паниковать, на красном рынке отвлечься и передохнуть.И ко всему ракета очень угадал со сроком в пару дней.Рынок уже зелёный.А я в свою очередь пишу вам это не для рекламы крипты, а для призыва быть объективными независимо от личного отношения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 06:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Нет, спасибо. Я уже потратил бесполезно 20 минут своего времени на какого-то бородача, думал тебя на Олимпиаде учили линковать полезный контент, а тут такое.
killerbean
 
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  #<1 ... 1078107910801081
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