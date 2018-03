Додано: Вів 20 бер, 2018 23:01

В ближайшие три недели произойдет продажа 1/3 права собственности Нью Йоркского отеля (400 млн$) .... посредством продажи токенов через смартконтракт, одобренный SEC.Kevin O'Leary: NYC hotel wants to use a $400 million cryptocoin offering to sell ownership like a stock