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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1078107910801081

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В ближайшие три недели произойдет продажа 1/3 права собственности Нью Йоркского отеля (400 млн$) .... посредством продажи токенов через смартконтракт, одобренный SEC.

Kevin O'Leary: NYC hotel wants to use a $400 million cryptocoin offering to sell ownership like a stock

https://www.cnbc.com/2018/03/19/kevin-o ... ter%7Cmain
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 00:11

  killerbean написав:В ближайшие три недели произойдет продажа 1/3 права собственности Нью Йоркского отеля (400 млн$) .... посредством продажи токенов через смартконтракт, одобренный SEC.

Kevin O'Leary: NYC hotel wants to use a $400 million cryptocoin offering to sell ownership like a stock

https://www.cnbc.com/2018/03/19/kevin-o ... ter%7Cmain



"хотеть продать" и "продан" - две большие разницы.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 00:12

  Zebra написав:Один из главных загонял в альты на ютубе продал все на дне



Зебра, Килербин, Аирмакс и алл
Коллеги, друзья, ну вы уже сильно заигрались, до такой степени, что каждый видит только то, что хочет видеть.Но совсем не то, что происходит и очевидно.
Каждый из вас и многие высказались об этом ролике наверное посмотрев только его начало, и вообще не поняв, о чём говорит ракета.Вы уже не воспринимаете адекватно то, что противоречит вашим запутанным взглядам.Я специально пишу с цитатой, чтобы желающие посмотрели ролик ещё раз и поняли, к чему в нём призыв.Если кто то не врубится с очередного раза, то помогу - там призыв не паниковать, на красном рынке отвлечься и передохнуть.И ко всему ракета очень угадал со сроком в пару дней.Рынок уже зелёный.А я в свою очередь пишу вам это не для рекламы крипты, а для призыва быть объективными независимо от личного отношения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 06:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Нет, спасибо. Я уже потратил бесполезно 20 минут своего времени на какого-то бородача, думал тебя на Олимпиаде учили линковать полезный контент, а тут такое.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Витл, я внимательно посмотрел видео до конца. Идею понял хорошо. Парень уже давно играет на то, что заработал на играх на крипте. По большому счету ему и в самом деле пох, что с ней будет. Беда в том, что в большое криптовалютное будущее народ начал массово верить на уровнях от 15куе и начал ломиться на кровно заработанные, а некоторые уникумы и на кредитные. Т.е. у большинства абсолютно противоположная этому парню ситуация. И им сложно вот так вот положить болт и сказать: "та ну нах, меня не ипет че там с ней будет (хотя я верю, че все будет хорошо)". Поэтому не "заходит" этот видосик.
P.S. Отдельно доставил эпизод о его форекс-роботе, "который всегда в плюсах" :mrgreen:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:02

  airmax78 написав:Витл, я внимательно посмотрел видео до конца. Идею понял хорошо. Парень уже давно играет на то, что заработал на играх на крипте.

Да ни фига. Ракета сам признался, что только в ноябре вошёл в крипту. Это когда уже надо было нацеливаться на выход в фиат. Потом в альты начал играть, но и это не выгорело. Форекс форексом, а здесь другая кухня.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:09

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Витл, я внимательно посмотрел видео до конца. Идею понял хорошо. Парень уже давно играет на то, что заработал на играх на крипте.

Да ни фига. Ракета сам признался, что только в ноябре вошёл в крипту. Это когда уже надо было нацеливаться на выход в фиат. Потом в альты начал играть, но и это не выгорело. Форекс форексом, а здесь другая кухня.

А как это понимать: "потому что я заходил с того что я заработал, на том, что я заработал на заработанное". Ну, типа, я уже столько из рынка вытащил бабосов, что что-то потерять мне совсем не в западло. Или он это не на крипте заработал?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:18

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Витл, я внимательно посмотрел видео до конца. Идею понял хорошо. Парень уже давно играет на то, что заработал на играх на крипте.

Да ни фига. Ракета сам признался, что только в ноябре вошёл в крипту. Это когда уже надо было нацеливаться на выход в фиат. Потом в альты начал играть, но и это не выгорело. Форекс форексом, а здесь другая кухня.

А как это понимать: "потому что я заходил с того что я заработал, на том, что я заработал на заработанное". Ну, типа, я уже столько из рынка вытащил бабосов, что что-то потерять мне совсем не в западло. Или он это не на крипте заработал?

Форекс, сетевой бизнес, пр.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:28

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:2) - овер 60% - это мегакатастрофа по меркам фондового рынка. Мало кто такое способен пережить.

Да ладно, не делайте мне смешно. Вот пример: AMDA (Amedica Corp), крупнейший производитель нитрида кремния. В начале 2014 вышел на рынок, курс акций около $1300, в конце года уже сотня с мелочью. Спуск в шлюзы продолжился, в октябре 2017 пропампили до $5.76, сейчас $1.68 и оно всё ещё работает. Таких примеров на фонде до фига.

Смотреть надо не по отдельным паршивым овцам (я же не выискиваю шиткоины, которые теряли за считанные дни 99% своей стоимости), а по лидерам и рынку в целом, например S&P500. Падения на овер 65% на фондовом рынке не было, наверное, за всю историю. Произойди такое и... будет реально ужОс-ужОс. А с криптой - это обычное дело.

Макс, а що там з КРЖН,
від піка 2007 року скільки ушло в мінус?
Мегакатастрофа нєа?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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