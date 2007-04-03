Kevin O'Leary: NYC hotel wants to use a $400 million cryptocoin offering to sell ownership like a stock
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 бер, 2018 23:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В ближайшие три недели произойдет продажа 1/3 права собственности Нью Йоркского отеля (400 млн$) .... посредством продажи токенов через смартконтракт, одобренный SEC.
Kevin O'Leary: NYC hotel wants to use a $400 million cryptocoin offering to sell ownership like a stock
Додано: Сер 21 бер, 2018 00:11
"хотеть продать" и "продан" - две большие разницы.
Додано: Сер 21 бер, 2018 00:12
Зебра, Килербин, Аирмакс и алл
Коллеги, друзья, ну вы уже сильно заигрались, до такой степени, что каждый видит только то, что хочет видеть.Но совсем не то, что происходит и очевидно.
Каждый из вас и многие высказались об этом ролике наверное посмотрев только его начало, и вообще не поняв, о чём говорит ракета.Вы уже не воспринимаете адекватно то, что противоречит вашим запутанным взглядам.Я специально пишу с цитатой, чтобы желающие посмотрели ролик ещё раз и поняли, к чему в нём призыв.Если кто то не врубится с очередного раза, то помогу - там призыв не паниковать, на красном рынке отвлечься и передохнуть.И ко всему ракета очень угадал со сроком в пару дней.Рынок уже зелёный.А я в свою очередь пишу вам это не для рекламы крипты, а для призыва быть объективными независимо от личного отношения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 21 бер, 2018 06:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Нет, спасибо. Я уже потратил бесполезно 20 минут своего времени на какого-то бородача, думал тебя на Олимпиаде учили линковать полезный контент, а тут такое.
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Витл, я внимательно посмотрел видео до конца. Идею понял хорошо. Парень уже давно играет на то, что заработал на играх на крипте. По большому счету ему и в самом деле пох, что с ней будет. Беда в том, что в большое криптовалютное будущее народ начал массово верить на уровнях от 15куе и начал ломиться на кровно заработанные, а некоторые уникумы и на кредитные. Т.е. у большинства абсолютно противоположная этому парню ситуация. И им сложно вот так вот положить болт и сказать: "та ну нах, меня не ипет че там с ней будет (хотя я верю, че все будет хорошо)". Поэтому не "заходит" этот видосик.
P.S. Отдельно доставил эпизод о его форекс-роботе, "который всегда в плюсах"
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:02
Да ни фига. Ракета сам признался, что только в ноябре вошёл в крипту. Это когда уже надо было нацеливаться на выход в фиат. Потом в альты начал играть, но и это не выгорело. Форекс форексом, а здесь другая кухня.
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:09
А как это понимать: "потому что я заходил с того что я заработал, на том, что я заработал на заработанное". Ну, типа, я уже столько из рынка вытащил бабосов, что что-то потерять мне совсем не в западло. Или он это не на крипте заработал?
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:18
Форекс, сетевой бизнес, пр.
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:28
Макс, а що там з КРЖН,
від піка 2007 року скільки ушло в мінус?
Мегакатастрофа нєа?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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