Додано: Сер 21 бер, 2018 00:12

Zebra написав: Один из главных загонял в альты на ютубе продал все на дне



Один из главных загонял в альты на ютубе продал все на дне

Зебра, Килербин, Аирмакс и аллКоллеги, друзья, ну вы уже сильно заигрались, до такой степени, что каждый видит только то, что хочет видеть.Но совсем не то, что происходит и очевидно.Каждый из вас и многие высказались об этом ролике наверное посмотрев только его начало, и вообще не поняв, о чём говорит ракета.Вы уже не воспринимаете адекватно то, что противоречит вашим запутанным взглядам.Я специально пишу с цитатой, чтобы желающие посмотрели ролик ещё раз и поняли, к чему в нём призыв.Если кто то не врубится с очередного раза, то помогу - там призыв не паниковать, на красном рынке отвлечься и передохнуть.И ко всему ракета очень угадал со сроком в пару дней.Рынок уже зелёный.А я в свою очередь пишу вам это не для рекламы крипты, а для призыва быть объективными независимо от личного отношения.