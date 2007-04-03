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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1079108010811082

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А как-то можно посмотреть, кто с начала года в основном покупал и ходлил биткоэн? Очень интересно. (я имею в виду не на форуме, а в мире).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:46

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:Витл, я внимательно посмотрел видео до конца. Идею понял хорошо. Парень уже давно играет на то, что заработал на играх на крипте.

Да ни фига. Ракета сам признался, что только в ноябре вошёл в крипту. Это когда уже надо было нацеливаться на выход в фиат. Потом в альты начал играть, но и это не выгорело. Форекс форексом, а здесь другая кухня.

Ну так он целый декабрь, январь (пик альтов), февраль загонял хомяков своими видосами. Его канал относительно популярен.

Сейчас ценники вернулись на уровень ноября. Он видя, что может пойти в минус, дрыстанул и слился в ноль. Куда пропали его убеждения? Он же там так подробно красиво расписывал каждую монету.

Крипто-ананисты должны не только брать, но и отдавать, нести тягости падения рынка на себе. Того же barabas'а можно уважать, взял лайт по 250-300 и ходлит - вот это убеждения.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:14

хто завалив найбільшу біржу що торгує юсдт купонами? :)
https://www.bitfinex.com
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:17

bitfinex не работает, торги везде приостановились и bithumb уже отключался на время - все повязаны блин...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

СЕХ ещё пыхтит :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Народ,а с ETN кто-нибудь работал/работает?
А то я слышал что они мобильный пул завели наконец-то, только вот курс от этого все равно не идет, и перспектив не особо...
Хотел вот узнать, кто-то работал с ней на биржах? Стоит пробовать?
djum
 
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