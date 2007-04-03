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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А как-то можно посмотреть, кто с начала года в основном покупал и ходлил биткоэн? Очень интересно. (я имею в виду не на форуме, а в мире).
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:46
Ну так он целый декабрь, январь (пик альтов), февраль загонял хомяков своими видосами. Его канал относительно популярен.
Сейчас ценники вернулись на уровень ноября. Он видя, что может пойти в минус, дрыстанул и слился в ноль. Куда пропали его убеждения? Он же там так подробно красиво расписывал каждую монету.
Крипто-ананисты должны не только брать, но и отдавать, нести тягости падения рынка на себе. Того же barabas'а можно уважать, взял лайт по 250-300 и ходлит - вот это убеждения.
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:14
хто завалив найбільшу біржу що торгує юсдт купонами?
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:17
bitfinex не работает, торги везде приостановились и bithumb уже отключался на время - все повязаны блин...
а шо делать?
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
СЕХ ещё пыхтит
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Народ,а с ETN кто-нибудь работал/работает?
А то я слышал что они мобильный пул завели наконец-то, только вот курс от этого все равно не идет, и перспектив не особо...
Хотел вот узнать, кто-то работал с ней на биржах? Стоит пробовать?
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Что значит работал? Спекулировал? Так и говорите - кто-то спекулировал ETN?
Работать это применять технологию в каких то полезных целях.
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:49
Я бы не связывался сейчас с альткоинами. Хорошо, если на памп попадёте. А так можно надолго застрять, вместо катаний на горках битки
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