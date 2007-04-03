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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:47
antey1969
уже всё работает, ничего не спёрли в этот раз
+ саммит + германия, франция + китай...
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 21 бер, 2018 18:56
чик написав:antey1969
уже всё работает, ничего не спёрли в этот раз
+ саммит + германия, франция + китай...
Действительно, "всё работает"... Красное уже...
Мистер Чик
принял там правильное решение?
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Vitaka
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:26
Vitaka написав: чик написав:antey1969
уже всё работает, ничего не спёрли в этот раз
+ саммит + германия, франция + китай...
Действительно, "всё работает"... Красное уже...
Логика битка далека от рыночной.
Негативная новость - биток растет.
Все починили - биток падает.
Что-то там не чисто
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antey1969
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:32
antey1969 написав: Vitaka написав: чик написав:antey1969
уже всё работает, ничего не спёрли в этот раз
+ саммит + германия, франция + китай...
Действительно, "всё работает"... Красное уже...
Логика битка далека от рыночной.
Негативная новость - биток растет.
Все починили - биток падает.
Что-то там не чисто
Ну да, этожы полная дицентрализацыя - 1% держателей контролируют 99% битки... а так всё пучком.
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Vitaka
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:59
Vitaka написав:
Мистер Чик принял там правильное решение?
я ж не буду здесь отчитываться о ходе торгов
решения разные - правильные и неправильные, как у всех. тем более о правильности сужу только по профиту, а не по угадыванию движа на часовике, дневке и т.д.
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 21 бер, 2018 21:36
чик написав: Vitaka написав:
Мистер Чик принял там правильное решение?
я ж не буду здесь отчитываться о ходе торгов
решения разные - правильные и неправильные, как у всех. тем более о правильности сужу только по профиту, а не по угадыванию движа на часовике, дневке и т.д.
Прасцице великадушна, я просто подумал Ви нас проконсультируете, как нужно работать... Ну как в прошлый раз:пока вы тут ноете, кое кто закупился па 7500, продал па 8400 и опять зашёл па 8350, а сча уже 8800 - вот так люди работают...
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Vitaka
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:19
на Asictrader ирже рассматривали это
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kirillox
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:28
Vitaka
то просто привёл пример, но можно платно на постоянной основе
харе тролить друг друга, продолжайте ныть дальше сами...
Востаннє редагувалось чик
в Сер 21 бер, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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чик
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Vitaka
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:56
Vitaka
у мну больше половины форумчан в игноре, таких же бесполезных "юмористов", нациков и других дятлов. буде на одного больше...
а шо делать?
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чик
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