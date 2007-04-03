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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1081108210831084>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:47

antey1969
уже всё работает, ничего не спёрли в этот раз :) + саммит + германия, франция + китай...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:56

  чик написав:antey1969
уже всё работает, ничего не спёрли в этот раз :) + саммит + германия, франция + китай...


Действительно, "всё работает"... Красное уже... :mrgreen:
Мистер Чик принял там правильное решение?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:26

  Vitaka написав:
  чик написав:antey1969
уже всё работает, ничего не спёрли в этот раз :) + саммит + германия, франция + китай...


Действительно, "всё работает"... Красное уже... :mrgreen:

Логика битка далека от рыночной.
Негативная новость - биток растет.
Все починили - биток падает.
Что-то там не чисто
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:32

  antey1969 написав:
  Vitaka написав:
  чик написав:antey1969
уже всё работает, ничего не спёрли в этот раз :) + саммит + германия, франция + китай...


Действительно, "всё работает"... Красное уже... :mrgreen:

Логика битка далека от рыночной.
Негативная новость - биток растет.
Все починили - биток падает.
Что-то там не чисто


Ну да, этожы полная дицентрализацыя - 1% держателей контролируют 99% битки... а так всё пучком.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:59

  Vitaka написав:Мистер Чик принял там правильное решение?

я ж не буду здесь отчитываться о ходе торгов :mrgreen: решения разные - правильные и неправильные, как у всех. тем более о правильности сужу только по профиту, а не по угадыванию движа на часовике, дневке и т.д.
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:36

  чик написав:
  Vitaka написав:Мистер Чик принял там правильное решение?

я ж не буду здесь отчитываться о ходе торгов :mrgreen: решения разные - правильные и неправильные, как у всех. тем более о правильности сужу только по профиту, а не по угадыванию движа на часовике, дневке и т.д.


Прасцице великадушна, я просто подумал Ви нас проконсультируете, как нужно работать... Ну как в прошлый раз:

пока вы тут ноете, кое кто закупился па 7500, продал па 8400 и опять зашёл па 8350, а сча уже 8800 - вот так люди работают...
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

на Asictrader ирже рассматривали это
kirillox
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:28

Vitaka
то просто привёл пример, но можно платно на постоянной основе :lol:
харе тролить друг друга, продолжайте ныть дальше сами...
Востаннє редагувалось чик в Сер 21 бер, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:30

  чик написав:Vitaka
то просто привёл пример, но можно платно на постоянной основе :lol:

Что Ви гаварите? С гарантией, или как моя теща? :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:56

Vitaka
у мну больше половины форумчан в игноре, таких же бесполезных "юмористов", нациков и других дятлов. буде на одного больше...
а шо делать?
чик
 
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