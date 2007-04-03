Додано: Сер 21 бер, 2018 21:36

чик написав: Vitaka написав: Мистер Чик принял там правильное решение? Мистер Чик принял там правильное решение?

я ж не буду здесь отчитываться о ходе торгов решения разные - правильные и неправильные, как у всех. тем более о правильности сужу только по профиту, а не по угадыванию движа на часовике, дневке и т.д. я ж не буду здесь отчитываться о ходе торговрешения разные - правильные и неправильные, как у всех. тем более о правильности сужу только по профиту, а не по угадыванию движа на часовике, дневке и т.д.

пока вы тут ноете, кое кто закупился па 7500, продал па 8400 и опять зашёл па 8350, а сча уже 8800 - вот так люди работают...

Прасцице великадушна, я просто подумал Ви нас проконсультируете, как нужно работать... Ну как в прошлый раз: