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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 бер, 2018 23:04
чик написав:Vitaka
у мну больше половины форумчан в игноре, таких же бесполезных "юмористов", нациков и других дятлов. буде на одного больше...
А я с удовольствием почитаю экспертов по прошедшим графикам
И игнорить Вас конечно же не буду.
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Vitaka
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