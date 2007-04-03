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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1081108210831084

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:Ну да, этожы полная дицентрализацыя - 1% держателей контролируют 99% битки... а так всё пучком.

Прибріхувати не треба https://news.finance.ua/ua/news/-/41837 ... ystuvachiv
1% населення Землі контролює 50-80% багатства. Рептілоїди рулять. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:54

  lapay написав:
  Vitaka написав:Ну да, этожы полная дицентрализацыя - 1% держателей контролируют 99% битки... а так всё пучком.

Прибріхувати не треба https://news.finance.ua/ua/news/-/41837 ... ystuvachiv
1% населення Землі контролює 50-80% багатства. Рептілоїди рулять. :)


Пардон за некорректные цифры: 4% и 97%. Это как-то меняет "дицентрализацыю" ?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:Это как-то меняет "дицентрализацыю" ?

Це нормальне співвідношення для вільної конкуренції, тобто немає тут централізованого контролю. Децентралізація кріпти не в тому, хто скільки кріпти захом'ячив, а в тому, що ніхто не може заблокувати транзакції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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