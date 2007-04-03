Прибріхувати не треба https://news.finance.ua/ua/news/-/41837 ... ystuvachiv
1% населення Землі контролює 50-80% багатства. Рептілоїди рулять.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Прибріхувати не треба https://news.finance.ua/ua/news/-/41837 ... ystuvachiv
1% населення Землі контролює 50-80% багатства. Рептілоїди рулять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:54
Пардон за некорректные цифры: 4% и 97%. Это как-то меняет "дицентрализацыю" ?
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Це нормальне співвідношення для вільної конкуренції, тобто немає тут централізованого контролю. Децентралізація кріпти не в тому, хто скільки кріпти захом'ячив, а в тому, що ніхто не може заблокувати транзакції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:26
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:39
Так "дицынтрализация" через курс происходит: 4% делают его любым, в итоге получаем абнакнавенную централизацию, без вокально-инструментального наполнения Если забыть о спекулятивной составляющей, Вам для практического использования пусть даже самых-пресамых быстрых переводов нужна стабильность. Например, ж/д билет из А в В подорожал за 10! лет на 1 франк, (с 20 до 21) и шфицарцы были весьма возмущены
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:51
Те саме і для акцій. Зрівняйте коливання вартості акцій, валюти, крипти з їх середньорічним зростанням. Біткоїн стабільніший за аналоги, по цьому параметру. Волатильність мінус для переказів, але крипта ніколи і не стане серьозним конкурентом фіату, швидше інвестиційному золоту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Шо-то опять ваше "золото" на юг ползет.
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:26
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