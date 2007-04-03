|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:47
Vitaka написав:
Ну да, этожы полная дицентрализацыя - 1% держателей контролируют 99% битки... а так всё пучком.
Прибріхувати не треба https://news.finance.ua/ua/news/-/41837 ... ystuvachiv
1% населення Землі контролює 50-80% багатства. Рептілоїди рулять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5534
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 725 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:54
Пардон за некорректные цифры: 4% и 97%. Это как-то меняет "дицентрализацыю" ?
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1084
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:37
Vitaka написав:
Это как-то меняет "дицентрализацыю" ?
Це нормальне співвідношення для вільної конкуренції, тобто немає тут централізованого контролю. Децентралізація кріпти не в тому, хто скільки кріпти захом'ячив, а в тому, що ніхто не може заблокувати транзакції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5534
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 725 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:26
Zebra написав:
Что значит работал? Спекулировал? Так и говорите - кто-то спекулировал ETN?
Работать это применять технологию в каких то полезных целях.
Ну, это тоже работа
-
djum
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 27.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:39
lapay написав: Vitaka написав:
Это как-то меняет "дицентрализацыю" ?
Це нормальне співвідношення для вільної конкуренції, тобто немає тут централізованого контролю. Децентралізація кріпти не в тому, хто скільки кріпти захом'ячив, а в тому, що ніхто не може заблокувати транзакції.
Так "дицынтрализация" через курс происходит: 4% делают его любым, в итоге получаем абнакнавенную централизацию, без вокально-инструментального наполнения
Если забыть о спекулятивной составляющей, Вам для практического использования пусть даже самых-пресамых быстрых переводов нужна стабильность. Например, ж/д билет из А в В подорожал за 10! лет на 1 франк, (с 20 до 21) и шфицарцы были весьма возмущены
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1084
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:51
Vitaka написав:
Так "дицынтрализация" через курс происходит: 4% делают его любым, в итоге получаем абнакнавенную централизацию, без вокально-инструментального наполнения
Если забыть о спекулятивной составляющей, Вам для практического использования пусть даже самых-пресамых быстрых переводов нужна стабильность. Например, ж/д билет из А в В подорожал за 10! лет на 1 франк, (с 20 до 21) и шфицарцы были весьма возмущены
Те саме і для акцій. Зрівняйте коливання вартості акцій, валюти, крипти з їх середньорічним зростанням. Біткоїн стабільніший за аналоги, по цьому параметру. Волатильність мінус для переказів, але крипта ніколи і не стане серьозним конкурентом фіату, швидше інвестиційному золоту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5534
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 725 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:56
Шо-то опять ваше "золото" на юг ползет.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24094
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 648 раз.
- Подякували: 2758 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:26
airmax78 написав:
Шо-то опять ваше "золото" на юг ползет.
Ну и пусть себе ползёт. В чём проблема-то?
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 522
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:32
phantom_systems написав: airmax78 написав:
Шо-то опять ваше "золото" на юг ползет.
Ну и пусть себе ползёт. В чём проблема-то?
как будто это чтото плохое
-
barabass
-
-
- Повідомлень: 486
- З нами з: 19.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:37
phantom_systems написав: airmax78 написав:
Шо-то опять ваше "золото" на юг ползет.
Ну и пусть себе ползёт. В чём проблема-то?
Золото, если это действительно золото, не должно дешеветь на ровном месте. Тем более по 5 и более %% в день. Иначе возникают большие сомнения в том а золото ли это? Или может просто воздухом народ торгует.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24094
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 648 раз.
- Подякували: 2758 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|46522
|163739266
|
|
|6111
|1296132
|
Чет 22 бер, 2018 14:17
ЛОБ
|
|38
|34958
|
реклама
|