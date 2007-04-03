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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1082108310841085

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 105
1) $6250 і вище
20%
21
2) $6000-$6249
4%
4
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
2%
2
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
10%
10
7) $4500-$4999
9%
9
8 $3500-$4499
10%
11
9) $2500-$3499
6%
6
10) нижче $2500
35%
37
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Золото, если это действительно золото, не должно дешеветь на ровном месте.


Кому должно то?
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:35

  killerbean написав:
  airmax78 написав:Золото, если это действительно золото, не должно дешеветь на ровном месте.


Кому должно то?

Адептам уверовавшим.
airmax78
 
Повідомлень: 24094
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