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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:28
airmax78 написав:
Золото, если это действительно золото, не должно дешеветь на ровном месте.
Кому должно то?
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killerbean
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:35
killerbean написав: airmax78 написав:
Золото, если это действительно золото, не должно дешеветь на ровном месте.
Кому должно то?
Адептам уверовавшим.
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